Depuis plusieurs années maintenant, la NFL a développé une réelle stratégie d’internationalisation afin de conquérir de nouveaux marchés et développer du business supplémentaire.

Sur la planète sport business, la NFL trône fièrement à la première place des ligues professionnelles en terme de revenus. Lors de la saison précédente, les revenus nationaux (partagés équitablement entre les 32 franchises) se sont élevés à environ 12 milliards de dollars grâce notamment à des droits TV gigantesques.

Jusqu’à 8 matchs internationaux dès 2025

Parmi les principales initiatives de la ligue pour développer des « relais de croissance », on retrouve la délocalisation de matchs en dehors des Etats-Unis. Pour séduire toujours plus de fans, la National Footbal League a délocalisé son premier match de saison régulière en 2005 à Mexico City. Depuis, les matchs officiels se sont multipliés avec des matchs désormais disputés en Europe, en Angleterre depuis 2007 et en Allemagne depuis 2022.

Cette semaine, les franchises de NFL ont voté en faveur de l’augmentation du nombre de matchs internationaux en passant de 4 ou 5 à 8 par saison à partir de 2025, confirmant ainsi la croissance mondiale comme une priorité stratégique. Avec ce vote, la NFL pourrait programmer jusqu’à 8 matchs par saison en dehors des Etats-Unis.

« Devenir un sport mondial est une priorité stratégique majeure pour la NFL et ses 32 équipes »

« Devenir un sport mondial est une priorité stratégique majeure pour la NFL et ses 32 équipes », a déclaré Roger Goodell, commissaire de la NFL, dans un communiqué. « L’augmentation du nombre de matchs à l’international nous permet d’accroître notre présence mondiale et de partager notre sport avec encore plus de fans sur de nouveaux marchés ».

Un match NFL au Brésil en 2024

Dans la continuité de ce vote, la NFL a également annoncé l’organisation d’un match de saison régulière à São Paulo au Brésil en 2024. La saison prochaine, 3 matchs seront disputés à Londres. Un cinquième match sera organisé en Allemagne à l’Allianz Arena de Munich.

Au total, 50 matchs internationaux de saison régulière ont été disputés en dehors des USA : Londres (36), Toronto (6), Mexico (5), Francfort (2) et Munich (1).

Touchdown, Brasil. 🇧🇷🏈 São Paulo Game 2024 ✅ pic.twitter.com/KOQn4klpQL — NFL Brasil (@NFLBrasil) December 13, 2023

Des matchs internationaux qui soulèvent évidemment de nombreuses questions d’ordre écologique et intellectuel comme l’acception des fans.

