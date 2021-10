Offre de Stage : e-commerce – Tecnifibre

Tecnifibre est une marque du groupe Lacoste, spécialiste en équipement tennis, squash et padel. Passionnés de sport et très orientés business, nous sommes fiers de nos produits et heureux de les voir sur les plus grands courts du monde. Nous partageons cette passion avec nos clients, nos partenaires et les athlètes du team Tecnifibre (Daniil Medvedev, Iga Swiatek…).

Dans le cadre de la réalisation de projets stratégiques digitaux, Tecnifibre recherche un STAGIAIRE E-COMMERCE. Vous êtes rattaché(e) au service IT et e-commerce. Vous assistez le chef de projet technique ainsi que l’e-commerce manager.

C’est pour vous l’opportunité de participer à la consolidation d’une nouvelle ère digitale pour la marque.

Le stage commencera idéalement le 13 décembre 2021 pour une durée de 6 mois.

Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous interviendrez principalement sur les tâches suivantes :

– Gestion et maintien du site actuel : création de contenus, animation du shop, animation de la communauté Tecnifibre (newsletter, etc.).

– Suivi du replatforming du site B2B/B2C (Salesforce) et intégration des contenus sur cette nouvelle plateforme.

– Gestion et suivi du catalogue Amazon.

– Gestion de BDD.

PROFIL :

– Bac +4 ou Bac +5 (idéal césure ou stage de fin d’étude).

– Formation recherchée (école de commerce avec une appétence particulière pour le digital et le e-commerce, cursus universitaire comparable). Vous justifiez idéalement d’un premier stage en e-commerce, chez l’annonceur ou en agence.

– Vous avez de grandes qualités d’analyses et idéalement une sensibilité à l’exploitation et au suivi de production.

– Anglais courant.

– Analyse et synthèse, communication, rigueur, autonomie, réactivité, responsabilités.

Ce qu’il vous faut en plus ?

– Vous aimez l’esprit d’équipe et la collaboration.

– Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe de sportifs passionnés et de compétiteurs (de nombreux collaborateurs profitent de leur pause déjeuner pour jouer au tennis ou pour se promener, le cadre s’y prête !).

Le poste est basé à Feucherolles (78), à deux pas du Comité des Yvelines.

Contact : web@tecnifibre.com