Paris 2024 lance son appel d’offres pour l’attribution des droits TV des Jeux Paralympiques

La semaine dernière, Paris 2024 a lancé un appel d’offres pour l’attribution des droits TV des Jeux Paralympiques de Paris 2024, sur le territoire national.

Dans le détail, un lot unique est proposé aux chaînes qui peuvent postuler en groupement. La possibilité de sous-licencier les droits, « sous réserve de ne pas dégrader leur offre qualitative » est également proposée. Pour rappel, l’agence de marketing sportif Infront a fait l’acquisition des droits pour 51 territoires européens hors Royaume-Uni et France.

Pour les Jeux Olympiques, France Télévisions sera le diffuseur en clair et Eurosport pour le payant.

A la recherche d’un partenaire engagé

Ces dix dernières années (depuis London 2012), les Jeux Paralympiques n’ont cessé de progressé en terme de couverture médiatique et d’audience.

« Paris 2024 affiche un haut niveau d’ambition pour accompagner et amplifier l’engouement autour des Jeux Paralympiques, qui sont devenus édition après édition l’un des événements sportifs les plus populaires au monde. Cette ambition se reflète dans les choix que nous faisons pour sélectionner un diffuseur domestique des Jeux Paralympiques de Paris 2024″ précise Marlène Masure, Directrice Exécutive du Développement Commercial & Marketing Paris 2024, dans un communiqué. « L’appel d’offre que nous publions fixe des critères particulièrement exigeants pour garantir une exposition médiatique maximale de l’évènement, mais aussi une ligne éditoriale permettant de créer de l’intérêt et de l’envie autour des para athlètes et des para sports, auprès du public le plus large. Ce n’est donc pas une simple exposition de ses contenus que Paris 2024 recherche, mais bien un véritable diffuseur partenaire qui partage nos convictions, et s’engage à faire évoluer les regards sur le handicap durablement. »

Précisons que Paris 2024 prend à sa charge la production des images des Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour l’ensemble des partenaires diffuseurs. Paris 2024 a ainsi confié cette mission à Olympic Broadcasting Services (OBS).

Les détails de l’appel d’offres

Lancement de l’appel d’offres pour l’attribution des droits TV des Jeux Paralympiques de Paris 2024, sur le territoire national (lien de l’appel d’offres)

• Périmètre : territoire national

• Appel d’offres lancé le 19 octobre 2021

• Date limite de remise des dossiers : 3 décembre 2021

• Vente effectuée par Paris 2024 (un lot unique) ; les chaînes peuvent postuler en groupement ; elles peuvent également, si elles le souhaitent, sous-licencier les droits, sous réserve de ne pas dégrader leur offre qualitative

• Production : Paris 2024 prend à sa charge la production des images des Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour l’ensemble des partenaires diffuseurs. Paris 2024 a confié cette mission à Olympic Broadcasting Services (OBS), du fait de l’expérience de cette société et de son rôle de radiodiffuseur hôte des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.

Un enjeu majeur : être à la hauteur d’une première historique

• En quelques années, les Jeux Paralympiques ont changé de dimension. Ils sont aujourd’hui l’un des événements sportifs les plus populaires au monde

• Les Jeux Paralympiques de Tokyo ont suscité un véritable engouement en France : 24 millions de téléspectateurs ; 100 heures de programmes diffusés en direct (soit 4,4 millions de téléspectateurs quotidiens) ; contenus visionnés plus 2,7 millions de fois sur les plateformes

• En 2024, notre pays organisera les Jeux Paralympiques d’été pour la première fois de son histoire. Nous avons la responsabilité d’accompagner cet engouement et de continuer à le faire grandir, conscients des immenses potentialités de l’évènement en termes d’exploits sportifs, d’émotions et de fête.

• Depuis le début, Paris 2024 affiche un très haut niveau d’ambition pour l’organisation des Jeux Paralympiques

• Emblème commun aux Jeux Olympiques et Paralympiques, pour la 1ère fois de l’Histoire

• Concept miroir à celui des Jeux Olympiques, pour mettre en valeur les performances des athlètes paralympiques au cœur des sites iconiques de la capitale et de sa région

• Intégration paralympique à chaque étape du projet (Semaine Olympique et Paralympiques, Club Paris 2024…)

• Cette ambition se reflète également dans les choix faits en matière de diffusion TV

• Le contrat de « ville hôte » signé avec le CIO transfère à Paris 2024 les droits de diffusion des Jeux Paralympiques. Il précise également que Paris 2024 prend à sa charge la production des images des Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour l’ensemble des partenaires diffuseurs. Paris 2024 a confié cette mission à Olympic Broadcasting Services (OBS), du fait de l’expérience de cette société et de son rôle de radiodiffuseur hôte des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques.

Des choix forts pour mettre en valeur les athlètes et les performances paralympiques pendant les Jeux de Paris 2024

• C’est animé de cette ambition que Paris 2024 vient de publier un appel d’offre auprès des professionnels, éditeurs ou distributeurs de services audiovisuels afin de sélectionner un diffuseur domestique des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Le candidat retenu bénéficiera d’une série de droits de diffusion : il accédera au signal multilatéral d’OBS, pourra produire son signal unilatéral, accéder à des images d’archives et diffuser ces contenus sur le territoire. Il bénéficiera également de droits promotionnels et de sous-licence.

• Cet appel d’offres comporte deux volets :

• Un volet financier, qui permettra de financer la production des images des Jeux Paralympiques de Paris 2024, répondant aux plus hauts standards de qualité : captation en direct la plus exhaustive possible ; contenus et outils innovants pour l’ensemble des plateformes de diffusion

• Un volet qualitatif avec des critères particulièrement ambitieux, qui représentent 50% de la note globale, pour garantir une exposition maximale à l’évènement

o Une première exigence : assurer une exposition maximale aux épreuves paralympiques. Notre barème valorise la diffusion sur des canaux accessible gratuitement, en direct, en prime time, etc.

o Plus encore, nous attendons des candidats qu’ils adoptent une véritable ligne éditoriale permettant d’accompagner l’évènement en amont, auprès du public le plus large possible : afin de créer de l’intérêt et de l’envie autour des para athlètes et des parasports et des épreuves paralympiques, par le biais d’émissions spécifiques, de programmes de mise en valeur des athlètes ou de changement de regard sur le handicap, pendant les trois années qui précèderont les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

• Ce n’est donc pas une simple exposition de ses contenus que Paris 2024 recherche, mais bien un véritable diffuseur partenaire qui partage nos convictions, qui est en capacité de faire croitre la ferveur populaire autour des Jeux Paralympiques et de changer le regard sur le handicap durablement