Offre d’emploi : Responsable marketing – KEYENA

KEYENA, fondée par Coralie Gassama en 2020 est une entreprise basée à Lyon agissant dans le secteur de l’industrie et la commercialisation d’articles de sport. KEYENA est à l’origine de la création des premières semelles de protection pour pointes d’athlétisme. L’innovation est donc au coeur de la mission de l’entreprise. Pour renforcer son équipe et assurer le développement de l’entreprise, KEYENA recherche son nouveau responsable Marketing.

Nous recherchons ainsi un(e) expert(e) en marketing et marketing digital, ayant une expérience confirmée, passionné(e) par le sport et présentant une appétence pour le challenge de l’innovation.

Votre mission globale consiste à développer les actions marketing de l’entreprise :

● Étude et veille du marché

● Construction et planification de la stratégie marketing

● Coordination des actions marketing

● Effectuer un suivi des actions et assurer le ROI

Vos tâches principales concernent :

• Mise en place des différentes actions de promotion BtoC et BtoB (campagnes, publicités, évènements de promotion interne, présence sur les meetings…)

• Gestion des partenariats (presse, associations, magasins)

• Management des discours (site internet, campagnes, évènements,)

• Fixation des objectifs et analyse des résultats

Votre profil

Vous présentez au moins une expérience dans le marketing et marketing digital. Vous avez eu la charge de la stratégie d’une entreprise ou d’un service et savez adapter vos outils et techniques à tout autres marchés. Vous connaissez et comprenez les avantages et contraintes d’une start-up. Enfin vous êtes soucieux du détail, organisé et pragmatique. Vous participerez à la stratégie globale de l’entreprise avec la fondatrice. Enfin, vous appréciez les challenges, vous êtes impliqué et à l’écoute.

Merci de postuler en envoyant votre CV et lettre de motivation à coralie.gassama@keyena.fr

Statut : salarié

Durée : contrat à durée indéterminée (CDI)

Rémunération à négocier selon convention collective

Expérience minimum : selon missions réalisées antérieurement