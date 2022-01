Coupe de France – Betclic offre une expérience de joueur professionnel à Clairefontaine aux amateurs de Versailles

Nouveau partenaire de la Fédération Française de Football (FFF) depuis l’été dernier, l’opérateur de paris sportifs Betclic profite des 1/8e de finale de la Coupe de France ce week-end pour offrir une expérience inédite au club amateur du FC Versailles 78.

En succédant au PMU aux côtés de la FFF, Betclic a lui aussi l’opportunité de « s’accaparer » la thématique du football amateur.

Dans la lignée de la « Mise au vert de rêve » proposée par la FFF, Betclic fait « basculer l’équipe amateur du FC Versailles 78 dans le monde professionnel. »

En marge de son match contre le Toulouse FC ce samedi 29 janvier, les joueurs de Versailles ont eu l’opportunité de préparer la rencontre en se rendant à Clairefontaine. Pour l’occasion, Ludovic Giuly est venu rencontrer les joueurs avec le trophée.

[#CoupeDeFrance] 🏋️ – La préparation du déplacement à Toulouse se poursuit pour nos Versaillais. Aujourd’hui, c’est le Centre National du Football de Clairefontaine qui nous accueille dans des conditions idéales. pic.twitter.com/0l6hsGe0B5 — FC Versailles 78 👑 (@FCVersailles78) January 27, 2022

« Nous sommes heureux et fier de participer à cette opération qui met en lumière notre club et le parcours de nos joueurs. A travers cet accompagnement professionnel, nous pouvons sentir l’exigence du haut niveau » explique Youssef Chibhi, Entraîneur du FC Versailles 78, dans un communiqué. « Pour un club amateur comme le nôtre qui souhaite grandir, c’est une réelle opportunité qui restera gravée dans les mémoires de chacun. »

En plus de ce dispositif à Clairefontaine (terrain de jeu d’autres activations), Betclic a également redécoré le vestiaire de l’équipe et offert des équipements « haut de gamme » aux joueurs. En parallèle, l’opérateur a déployé une campagne d’affichage à l’effigie de l’équipe dans les rues de la ville de Versailles. Pour emmener les joueurs au centre d’entraînement des Bleus, Betclic avait également prévu un bus aux couleurs du FC Versailles 78.

« Chez Betclic, nous voulons que tous les fans de sport puissent vivre leur passion plus intensément en leur procurant des émotions inédites et décuplées au plus près des terrains » ajoute Laurent Burel, Directeur Marketing de Betclic France. « C’est pourquoi nous sommes un partenaire majeur du sport français. En tant que partenaire de la Coupe de France nous offrons à une équipe amateur la possibilité de s’immerger dans une préparation professionnelle de haute performance, pour les faire “Basculer dans le Game”, notre signature de marque, et les aider à réaliser l’exploit de leur vie ! »

Pendant plusieurs années, PMU a lui aussi chouchouté les clubs amateurs de la Coupe de France à travers le programme « Petit Poucet ».