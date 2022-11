Offre Emploi (CDI) : Directeur de projet GESI – Playground

Description du poste :

Dans le cadre du développement de Playground, et dans la perspective des Grands Evénements Sportifs Internationaux à venir en France (Rugby 2023 et Paris 2024 notamment) et des futurs nouveaux projets, Playground recherche un(e) Directeur de Projet au sein de son pôle Grands Événements sportifs.

Sous la responsabilité de la Direction du Pôle “GESI”, vos missions s’organiseront de la manière suivante et seront divisés en 4 axes principaux :

1. Direction de projets GESI :

Pilotage et gestion de projet dans sa globalité

Management d’une équipe projet

Relation client et prestataire pour assurer la bonne livraison du projet

Coordination budgétaire des projets

2. Renfort équipes Playground GESI :

En fonction du profil du candidat, vous serez potentiellement mobilisés sur des missions de conseil (opérations, logistique, transport, hébergement, restauration, ….).

3. Régie opérationnelle :

Renfort ponctuel des équipes terrains sur les événements inclus au calendrier Playground : pôles GESI et Grand Public (ex: marathon de paris, Grande Course du Grand Paris, etc…).

4. Direction Marketing & Commerciale :

En fonction du profil du candidat, vous serez mobilisés en renfort des équipes marketing et commerciale pour aider à la conception et au rendu des offres Playground (appel d’offre, etc….).

Profil recherché :

Expériences et connaissances

10 ans d’expérience dans l’évènementiel sportif, avec une expérience en direction / pilotage de projets relatifs à des GESI

Profil senior ++

Qualités :

Pragmatisme et sens de la logique et de l’optimisation

Sens du service client et aisance relationnelle, Rigueur

Forte capacité d’adaptation en fonction des événements et des missions

Excellent rédactionnel

Dynamisme / Positive Attitude

Travail en équipe, Polyvalence

Langues :

Français – Anglais

Compétences :

Compétences informatiques :

Elaboration de rapports complets et détaillés

Elaboration d’outils de coordination

Excellente Maîtrise du Pack Office et Google Suites

Etre titulaire du permis de conduire (permis B) serait un plus mais pas indispensable.

Organisation du poste :

Poste basé à Paris 13e

Déplacements à prévoir en fonction des évènements

Mobilisation le week-end en fonction des évènements

TYPE DE CONTRAT : CDI

PÉRIODE : ASAP

RÉMUNÉRATION : Selon profil + Prise en charge du pass Navigo à 50%

LOCALISATION : Paris, 13ème / Locaux Playground / télétravail ponctuel

