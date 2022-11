Gatorade dévoile sa nouvelle publicité avec Lionel Messi, Robert Pirès et Roberto Carlos en marge de la Coupe du Monde 2022

A l’aube de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, Gatorade surfe sur l’évènement en sortant une nouvelle publicité mettant en scène son ambassadeur Lionel Messi.

Dans le spot « The Next 90 Minutes », la boisson pour le sport du groupe Pepsico souligne une fois de plus que la préparation est la clé de la confiance sur le terrain. Outre la star argentine, les anciens joueurs Roberto Carlos et Robert Pirès font une apparition.

En plus de cette campagne, Gatorade profite de la Coupe du Monde 2022 pour sortir à la vente une gourde en édition limitée Lionel Messi. Comptez 30 dollars avec 4 sachets Gx Pods.

