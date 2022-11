Offre Emploi (CDI) : Responsable Administratif & Office Manager – Playground

Description du poste :

Dans le cadre de son développement et de sa croissance, Playground recherche un(e) Responsable Administratif / Office Manager, pour épauler le Directeur Général Adjoint en charge des sujets administratifs.

Rattaché à la Direction Générale de Playground et sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint, vos missions consisteront à :

1. Comptabilité / finances :

Validation des factures fournisseurs, contrôle et mise en paiement

Edition, validation des devis et factures clients et suivi des paiements

Transmission / interface avec cabinet d’expertise-comptable et prestataire RH

Contrôle de gestion : contrôle des budgets et pré-clôture budgétaire (rapprochement bancaire)

Gestion prévisionnelle de la trésorerie : suivi et mise à jour du prévisionnel

2. Ressources humaines :

Suivi des plannings RH et des congés / repos

Préparation des paies

Gestion et contrôle des notes de frais

Préparation des campagnes d’entretien annuels et suivi

3. Office management :

Gestion des locaux (coordination des prestataires)

Suivi et gestion du matériel (informatique, textile, divers) et du mobilier (aménagement, maintenance, remplacement, …)

Suivi et commande de fournitures, petit matériel, …

Organisation de petits événements internes (petit-déjeuners, sorties sportives, …)

4. Divers :

Renfort sur quelques opérations terrains

Participation à la gestion des plannings d’équipe concernant les projets GESI et GP

Aide à la coordination des relations avec les partenaires de Playground

Aide et appui global dans la réalisation des missions quotidiennes de la Direction Générale

Profil recherché :

Au-delà des compétences professionnelles liées à la réalisation des missions mentionnées ci-dessus, nous recherchons une personne avec une réelle positive attitude, qui a envie de bien faire, de s’investir dans le fonctionnement et le développement de la société.

Cette personne devra adhérer pleinement à l’ADN de Playground et sera un des éléments clés du succès du bien vivre et du bien-être dans nos locaux.

Expériences :

1 an minimum sur des fonctions similaires

Qualités :

Capacité de rédaction

Compétences bureautique (Suite Google et Office)

Débrouillard

Pragmatisme, sens de la logique et de l’optimisation

Aisance relationnelle, Rigueur

Dynamisme / Positive Attitude

Travail en équipe, Polyvalence

Autonomie et transmission d’information

Langues :

Français

Compétences :

Notions de comptabilité d’entreprise

Gestion des Ressources Humaines

Excellente Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Power Point).

POSTE : Responsable administratif & Office Manager

TYPE DE CONTRAT : CDI

PÉRIODE : ASAP

RÉMUNÉRATION : En fonction du profil – Prise en charge du pass Navigo à 50%

LOCALISATION : Paris, 13ème / Locaux Playground / télétravail ponctuel

Pour postuler, contacter Renaud Larson : r.larson@playground-event.fr