adidas dévoile sa nouvelle publicité « Family Reunion » à l’occasion de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

À quelques jours de la Coupe du Monde 2022, adidas a dévoilé ce mardi sa nouvelle campagne publicitaire avec toutes ses stars.

La marque allemande a aussi annoncé l’ouverture d’une « Home of Football » en France.

« Impossible is nothing ». La célèbre devise de la marque aux trois bandes perdure à l’occasion du mondial 2022. Alors que la Coupe du Monde au Qatar débute dimanche, adidas a dévoilé sa nouvelle publicité baptisée « Famille Reunion ». Au casting : : Lionel Messi, Karim Benzema, Achraf Hakimi, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Pedri, Serge Gnabry, le tout narré par le rappeur anglais Stormzy.

Une seule chose rassemble toutes ces stars, l’amour du jeu. Pour adidas, « ce film célèbre la joie unifiée du football rassemblant les fans du monde entier. ».

Comme nous le précise la marque, ce spot pub ne sera pas diffusé en TV.

« Il y a un moment rare, à chaque début de la Coupe du monde, où on a vraiment l’impression que impossible is nothing. Un moment où les joueurs et les fans se réunissent unis par la conviction qu’ils ramèneront le trophée à la maison » précise lorian Alt, VP Global Brand Comms pour adidas, dans un communiqué. « Au cours des semaines à venir, nous verrons de nouveaux joueurs briller, un outsider qui a vaincu les pronostics, des buts incroyables et des célébrations à travers le monde. C’est précisément cet esprit que notre campagne espère inspirer aux fans du monde entier »

