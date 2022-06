Offre Emploi : Chargé de projets – SPORTFIVE

Sous la responsabilité du Managing Director, les missions du/de la Chargé(e) de Projet seront notamment :

o Organisation des déplacements (visa, voyage, hébergement etc.);

o Coordination avec les services juridique et financier;

o Préparation des supports nécessaires pour tout type de rendez-vous;

o Gestion de la logistique pour tout évènement (recherche de prestataire, suivi du budget, etc.);

o Assistance auprès de la Direction;

o Reporting auprès de la hiérarchie.

Formation : Bac +5

2 ans d’expérience

Langues : anglais et arabes exigés, une autre langue serait un plus

Informatique : Très à l’aise sur Pack Office

Qualités : Rigueur, proactivité, Autonomie

Contact : sarah.omer-osman@sportfive.com