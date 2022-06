beIN SPORTS célèbre ses 10 ans avec une longue vidéo remplie de 10 ans de souvenirs

1er juin 2012 – 1er juin 2022. Aujourd’hui, beIN SPORTS, qui a son lancement n’avait pas encore de S à la fin et s’appelait beIN SPORT, célèbre ses 10 ans en France.

Pour l’occasion, la chaîne lancée à l’époque par Charles Bietry et Nasser Al-Khelaifi a réalisé une longue vidéo de 12 minutes « beIN SPORTS, 10 ans de souvenirs » qui revient sur les plus beaux et émouvants moments de sport diffusés sur ses antennes, avec la présence de certains journalistes. « Ce sont nos souvenirs, vos souvenirs… vous êtes prêts pour la suite ?

« C’est avec une immense fierté et beaucoup d’émotions que nous célébrons aujourd’hui, aux côtés de nos équipes, de nos partenaires et nos clients les 10 ans de la chaîne en France. Grâce à notre stratégie à long terme, rationnelle et proportionnée, beIN SPORTS France a déjà significativement marqué l’histoire de la retransmission sportive en France et porté au plus haut le sport et ses athlètes sur les écrans » explique Laurent de Camas, Managing Director de beIN SPORTS France, dans un communiqué. « En offrant une offre premium, à prix accessible et sans engagement, elle a révolutionné le marché de la télévision payante en France et donné une nouvelle dynamique à de nombreuses disciplines qu’elle accompagne désormais depuis plusieurs années […] Ces 10 premières années pleines de succès pour beIN SPORTS France ne marquent que le début de notre aventure et ambitions en France. »

« Tout le monde pensait que beIN SPORTS ferait faillite en un an »

« Tout le monde pensait que beIN SPORTS ferait faillite en un an. En réalité, nous sommes l’acteur ayant eu la plus grande longévité après Canal+, alors qu’Orange, RMC ou Mediapro ont échoué », a précisé Yousef Al-Obaidly, le patron de BeIN Media Group, au journal Le Monde. Aujourd’hui, beIN Media Group est présent dans 43 pays. Après avoir été longtemps en conflit avec Canal+, beIN SPORTS est aujourd’hui un partenaire commercial du Groupe Canal+ qui distribue la chaîne en exclusivité dans des offres spécifiques.

Sur les réseaux sociaux, la chaîne et les journalistes célèbrent les 10 ans autour du hashtag #10ansbeIN.

10 ans de rencontres, 10 ans de folie, 10 ans de passion, 10 ans de voyages.

Bon anniversaire @beinsports_FR

Coupe Davis 2017

10 ans que je porte cette boîte à bout de bras. 😎

Toujours avec la même fierté.

Depuis le lancement de beIN SPORTS en 2012, les réseaux sociaux ont rapidement été utilisé comme un excellent moyen de promouvoir la chaîne. Les interactions ont souvent été nombreuses entre les téléspectateurs et les journalistes à l’antenne.