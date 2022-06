Offre Emploi : Chargé(e) de coordination et développement – Fête Le Mur

FICHE DE POSTE

Chargé(e) de coordination et développement

ASSOCIATION FÊTE LE MUR

Contrat à Durée Déterminée de 12 mois

Contexte : dans le cadre de son développement, Fête le Mur, association nationale d’insertion par le sport recherche un(e) chargé(e) de coordination et développement, chargé(e) de décliner la politique sportive et sociale déterminée par l’association au sein de ses implantations

Le chargé(e) de coordination et développement aura à charge entre 10 et 15 implantations répartis sur le territoire.

Le chargé(e) de coordination et développement travaillera sous l’autorité hiérarchique du directeur national du développement.

Missions :

o Conseil et accompagnement sur la mise en place des différents programmes de l’association Fête le Mur

o Rédaction d’un plan de développement à long terme des implantations.

o Accompagnement des implantations dans une programmation annuelle de fonctionnement

o Etablissement du budget prévisionnel en lien avec le responsable d’implantation

o Soutien à la rédaction des dossiers de subventions

o Recherche de nouveaux financements

o Organisation et animation des comités de pilotage

o Rédaction d’un bilan d’activité par implantation

o Activation du réseau des partenaires nationaux de Fête le Mur déclinés localement

o Activation du réseau des acteurs locaux de quartier en lien avec les implantations

o Participation aux évènements organisés en région ainsi qu’au niveau national.

EXPERIENCE

Maitrise et connaissance des dispositifs liés à la politique de la ville

Connaissance des quartiers prioritaires des acteurs et du public

Connaissance des dispositifs de soutien financier et d’accompagnement des actions socio-sportives

Gestion de projet

SAVOIR FAIRE :

o Concevoir, rédiger, piloter et mettre en oeuvre des projets

o Conseiller et accompagner

o Motiver, argumenter, rédiger, exposer et rendre compte

o Elaborer des budgets, connaître le plan comptable associatif

o Rechercher des financements

o Animer une réunion

o Maîtriser les outils de bureautique

o Aisance rédactionnelle

SAVOIR ETRE :

o Dynamisme et performance dans la poursuite des objectifs

o A l’écoute

o Sens de l’observation et bonne analyse

o Ouverture d’esprit, diplomatie, bienveillance, sociabilité

o Aisance à l’oral comme à l’écrit

o Adaptabilité et réactivité

o Organisation et rigueur

o Autonomie dans le travail

o Esprit d’équipe

o Bonne gestion du stress

o Mobilité et disponibilité indispensables.

Particularités du poste :

Poste basé à Paris avec des déplacements en Région réguliers.

Diplôme et qualification : Niveau master (bac +5 minimum) ; Management du Sport, Sciences Po, Politiques Publiques.

Expérience requise : Expérience minimum en montage de projets et management. Appétence pour le sport, connaissance et /ou pratique du tennis serait un plus.

Envoyer CV et LM à : developpement@fetelemur.com