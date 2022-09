Offre Emploi : Chargé/e de Communication – Fédération Française des Sports de Glace

À propos de la FFSG

Née en 1903 sous le nom de Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques (USFSA) et reconnue en 1941 par le Ministère des Sports sous sa dénomination actuelle, la Fédération Française des Sports de Glace est aujourd’hui membre de 5 Fédérations Internationales (ISU, FIL, FIBT, WCF et ATSX) et du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF).

Par délégation du Ministère des Sports, la FFSG a pour mission d’organiser, d’encadrer et de développer en France les activités sportives, ainsi que les pratiques associées, se pratiquant sur la glace ou sur toute surface permettant de faire glisser.

Composé de 13 Ligues et de 12 Comité Départementaux pour près de 25 000 licencié-e-s, la FFSG gère 12 disciplines dont 8 Olympiques : Ballet sur Glace, Bobsleigh, Curling, Danse sur Glace, Disciplines émergentes, Pratique Para sur glace, Luge, Patinage Artistique, Patinage Artistique Synchronisé, Vitesse / Short track, Sports Extrêmes et Skeleton.

La FFSG organise par ailleurs de nombreux événements chaque année, vitrine essentielle pour les équipes de France et pour les différentes disciplines : Championnats de France Elites, Grand Prix ISU, Internationaux de France…

En complément, la FFSG accueillera à Angers les championnats du monde ISU de Patinage Synchronisé Junior en mars 2023

Description de l’offre

Sous la responsabilité de la Direction et en lien avec la Direction Technique Nationale et les organes déconcentrés, elle/il aura pour mission de contribuer à l’élaboration du plan de communication interne et externe de la Fédération, et en assurera la mise en œuvre.

Elle/il sera notamment en charge de la gestion du site Internet et des réseaux sociaux, ainsi que des relations presse. Elle/il participera à la promotion des évènements organisés par la FFSG (Compétitions, Galas, etc.), en lien, le cas échéant, avec des prestataires externes. Elle / il contribuera à la définition et à la mise en œuvre de plan d’actions de communication sur tous les autres sujets et actions pilotés par la Fédération.

Missions et responsabilités principales

• Mise en œuvre opérationnelle du plan et des actions de communication interne et externe

• Gestion quotidienne du site Internet (contenu éditorial : messages clefs, contenus texte et visuels)

• Relations avec les prestataires, notamment ceux assurant la maintenance technique des sites de la FFSG

Community manager (production de contenus numériques, gestion de la présence et de l’image

de la FFSG sur les réseaux sociaux, etc.)

• Rédaction et diffusion de toute prise de parole interne à l’attention des licenciés, clubs, ligues, …

• Gestion opérationnelle de la communication liée aux événements nationaux et internationaux, ainsi

que de la communication des équipes de France

• Gestion des relations avec la presse

• Veille d’actualité

Des déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir

Profil de poste

Formation :

• Être diplômé d’études de communication (bac + 3 minimum).

• Une expérience dans la communication grand public de marques ou d’institutions à forts enjeux d’image, de visibilité et de réputation serait très appréciée.

Savoir

• Maîtrise des techniques de communication et de gestion de l’information

• Très bonne compréhension des enjeux de communication

• Maîtrise des outils de communication digitale et bonne connaissance des réseaux sociaux

• Connaissance des médias et de la gestion des relations avec la presse

• Connaissance de la charte graphique

• Maîtrise orale et écrite avérée de l’anglais

• Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

• Avoir un intérêt pour le sport ; une connaissance des sports de glace et du patinage artistique serait appréciée

Savoir-faire

• Agilité à créer des visuels et outils graphique (Maitrise de logiciel type Photoshop, InDesign…)

• Très grandes qualités rédactionnelles et orales, base de l’activité quotidienne

Savoir-être

• Très bon relationnel, capacité à nouer des relations

• Efficacité, réactivité, et rigueur

• Capacité à travailler en autonomie tout en assurant un reporting efficace

Agilité organisationnelle et polyvalence

• Capacités d’initiative, d’adaptation

• Goût pour le travail en équipe

Contrat

• Date de prise de poste : dès que possible

• Type : CDD ou CDI (à définir)

• Rémunération : 27 à 30 K€ annuels brut, selon qualification et expérience

• Lieu d’exercice : Siège de la Fédération (Paris 12e) avec quelques déplacements liés à

l’organisation des événements

Pour postuler

– Envoyer avant le 15/09 CV + lettre de motivation + références + book en précisant en objet « Candidature au poste de Charge de communication FFSG » à : recrutement@ffsg.org