Offre de Stage : Assistant Marketing – Sport Vision

Contrat : Stage Indemnités : sur la base des indemnités légales mensuelles

Lieu : Paris (08) Service : Marketing

Début : asap

Description du poste :

Au sein de notre siège et sous la direction du Responsable Marketing, vous aurez pour principales missions :

• Elaboration de benchmarks et outils de veille marketing pour cibler les bons prospects

• Ciblage commercial pour toucher les annonceurs du sponsoring sportif de demain (travail par secteurs d’activité, identification des décideurs et des contacts à toucher, prises de contacts éventuelles)

• Réflexion pour créer des propositions marketing et commerciales adaptées aux problématiques des annonceurs ciblés

• Elaboration et mise à disposition d’outils commerciaux produits pour soutenir le responsable commercial grands comptes dans son action commerciale nationale (dossiers de présentation, rédaction d’emails, envoi de campagnes d’emailings, …)

Qualifications :

PROFIL :

Stage destiné aux étudiants de niveau Master 2

Autonome, rigoureux, sérieux, créatif, esprit d’analyse, efficace, à l’écoute, curieux, ponctuel et

disponible.

Compétences :

Pack office

Adobe Photoshop – maîtrise requise

Adobe InDesign – notions de base si possible Internet – bonne maîtrise requise

Bons niveaux d’orthographe et de grammaire requis

Connaissances en marketing

Intéressé par le sport (sport en général et le business du sport en particulier)

CONDITIONS :

Stage de 6 mois, sous convention de stage à temps plein, à pourvoir dès que possible. Indemnités légales de stage

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante :

lde@sport-vision.fr

Sport Vision Associés

40 rue Blanche – 75009 Paris