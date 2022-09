Offre Emploi : Chargé(e) de Projets Evénementiels – ACH CONSULTING EVENEMENTS

ACH CONSULTING EVENEMENTS recrute un(e) Chargé(e) de Projets Evénementiels.

ACH CONSULTING EVENEMENTS accompagne ses clients dans leur logistique en fournissant des prestations événementielles de qualité.

Vous intégrez l’équipe projets en charge du développement et de la mise en œuvre de nos prestations événementielles.

Missions principales :

– Prise en charge de la conception, des préparatifs, de l’organisation matérielle et logistique d’évènementiels (épreuves sportives, manifestations grand public…) dans le cadre de prestations de service à des particuliers ou des professionnels.

– Retour d’expérience projet : analyse dans le cadre de l’amélioration continue de nos prestations de service.

✓ Réflexion et élaboration des plans d’organisations des événements :

• Elaboration des plannings logistiques et humains,

• Supervision du suivi administratif (Hébergements, Petits équipements…),

• Interaction avec les clients et les fournisseurs dans la mise en œuvre des opérations liées aux événements (Identifier les besoins d’un client ; Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires ; Etablir un devis…),

• Assistance sur les lieux de stockage des matériels et des supports visuels.

✓ Suivi terrain :

• Assurer la coordination des prestations,

• Manager les équipes « terrain »,

• Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, de soustraitants ou des équipes « terrain »,

• Assurer la relation client en qualité de référent.

✓ Pilotage : Réalisation des débriefings et des bilans de prestations :

• Réaliser des documents de débriefing,

• Recommander des points d’améliorations pour l’année suivante.

Profil recherché :

✓ Expérience professionnelle d’au moins 2 ans en logistique et/ou en gestion de projets

✓ Techniques de gestion, de planification et commerciales

✓ Connaissance des univers sportifs

✓ Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint)

✓ Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu’en mode projet

✓ Aisance rédactionnelle et relationnelle,

✓ Travail d’équipe, force de proposition, réactivité, esprit d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation.

✓ Permis B souhaité

Informations : Basé à Soissons, ce poste est à pourvoir dès que possible.

Déplacements à prévoir.

Type de contrat : CDD renouvelables avec l’objectif d’aboutir en CDI après une période de formation

Contact : bbaraquin@consulting-evenements.fr