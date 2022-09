Offre Emploi (temps partiel) : Expert running Hoka – INPUT SALES FORCES

Tu scroll à la recherche d’un emploi ? Le monde du Running te passionne !!! Trail, Marathon, athlétisme…est ton sport de prédilection ou un sport qui te passionne ?

Ne t’en fais pas !

Nous te proposons aujourd’hui d’allier ta passion à une mission dans le domaine de la course à pied qui te permet de représenter une très grande marque sportive : Soit Ambassadeur en magasin !

Qui sommes-nous ?

Nous sommes INPUT SALES FORCES une filiale du groupe IFMG, l’un des leaders du Marketing terrain en Europe. Notre rôle est d’accompagner les marques dans leur développement en mettant en œuvre des opérations commerciales et actions marketing fortes !

Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de passionnés pour qui le monde du Running n’a pas de secret et qui sont capables de rendre encore plus attractif les produits phares d’une marque. Afin de te préparer au mieux à cette mission, nous t’accompagnerons avec une formation dédiée et complète !

Tes missions :

– Tu auras des vraies connaissances sur l’univers de la marque qui te permettront de vendre les produits en les rendant uniques

– Tu auras un espace dédié en magasin qui te permettra d’attirer tes clients et de leur prodiguer des conseils avisés

– Tu auras l’occasion de participer à des challenges nationaux entre Ambassadeur.

– Tu réaliseras un reporting à la fin de la journée afin de nous remonter tes ventes et tous les éléments importants que tu as rencontré

Les qualités pour un superbe Ambassadeur de marque ?

– Comme partout, il faut que tu sois ponctuel et rigoureux

– Tu sais convaincre, conseiller et démontrer

– Evidemment tu l’auras bien compris, nous recherchons quelqu’un avec une bonne connaissance de l’univers du sport et du running en particulier

– Et enfin, tu as le contact facile, tu aimes discuter et partager avec des clients

La mission te parle ? tu as envie de relever le défi ? Alors rejoins-nous sans trop attendre pour devenir un expert de marque running !!!

N’attends plus et envoie nous ton cv !

Type de poste : Contrat journalier renouvelable sur plusieurs dates

Temps de travail : 7h/semaine Prise de poste : début septembre

Formation prévue en classes virtuelles

Rémunération :

SMIC horaire + frais kilométrique + Panier Repas Jour 9€50 (Inclus dans la paie) + Prime de précarité

Type d’emploi : Temps partiel

Salaire : à partir de 11,07 € par heure

Adresse email : k.doudouh@agence-impact.com