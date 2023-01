Offre Emploi : Chargé(e) des Relations Club & Billetterie-accréditations Le Mans Classic – Peter Auto

Chargé (e) événementiel Club + assistant Billetterie/accréditations Le Mans Classic (Junior)

CDD à pourvoir de mars à juillet

Description société :

Depuis les années 80, l’agence Peter Auto s’est forgée une réputation internationale aussi bien dans le domaine de la voiture historique que moderne au travers de course, rallye et concours d’élégance.

Les événements Peter Auto sont synonymes de passion et rassemblent les plus grands collectionneurs de la planète autour de leur passion. Parmi les plus importants rendez-vous internationaux figurent les meetings Peter Auto :

– “Tour Auto”, rallye historique ;

– “Le Mans Classic”, course mythique ;

– « Chantilly Arts & Elegance Richard Mille », concours d’élégance.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur le site https://www.peterauto.fr/

Relations Club – missions :

Au sein du pôle compétition/club, vous serez rattaché(e) au pôle Club afin d’assister les 2 Responsables de Club. Vous serez en contact direct avec les propriétaires de voitures anciennes ou modernes d’exception et devrez suivre leur dossier de l’inscription à la facturation.

En parallèle, pour préparer Le Mans Classic qui se tiendra du 29 juin au 2 juillet 2023, nous recherchons une personne pour assister nos différents pôles au niveau de la production de la billetterie de leurs clients (club, exposant, partenaire…). De plus, lors de l’événement vous serez en charge de la bonne tenue des accréditations de l’ensemble des clients Peter Auto (Compétition, Club, Exposant, Partenaire, Presse etc).

Vos missions principales sont :

1. Relations Club sur Spa Classic, Grand Prix de l’Age D’or (GPAO) & Dix Mille Tour (DMT)

• Contribuer aux événements Peter Auto en développant la présence des Clubs et des voitures individuelles tant par la quantité que par la qualité des modèles.

• Gérer les tâches administratives :

o Suivi des commandes, des dossiers d’engagement via un outil CRM : Salesforce

o Suivi de la facturation.

o Qualification et mise à jour de la base de données.

• Assurer la coordination et le bon déroulement des événements sur le terrain en collaboration avec les équipes logistiques, marketing et prestataires extérieurs ; Assurer la relation commerciale auprès des clubs et collectionneurs pendant toute la durée de l’épreuve.

2. Billetterie/accréditations pour le Mans Classic (LMC)

• Gestion de la billetterie en amont de l’évènement : la production des billets en fonction des commandes, bien vérifier l’émission des billets versus les commandes et aider à la préparation des envois dans le monde entier (UPS).

• Gérer les accréditations sur place : en coordination avec l’ACO (Automobile Club de L’Ouest), vous êtes le référent Peter Auto pour fluidifier la procédure de remise des accréditations en vous appuyant sur la bonne connaissance de l’organisation interne de Peter Auto.

Qualités requises

• La connaissance de l’automobile sportive et ancienne est exigée.

• Rigueur et sens de l’organisation.

• Très bon relationnel.

• Maîtrise de l’anglais.

Organisé(e), vous savez rendre compte et définir les priorités. Volontaire, disponible et autonome, vous appréciez le travail d’équipe.

Profil recherché :

De formation marketing (Bac+3 minimum) avec une spécialisation dans le marketing/communication événementiels.

Pays: France

Localisation: Paris 75018

Mail de candidature à adresser à : recrutement@peter.fr