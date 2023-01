ParionsSport et le PSG lancent une campagne de prévention concernant les paris sportifs

Partenaire premium du PSG depuis cette saison, ParionsSport et le club parisien dévoilent une campagne de sensibilisation diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux.

Dans cette campagne déclinée en deux publicités, plusieurs joueurs du PSG sont mis en scène dans les vestiaires du Parc des Princes. Les vidéos rappellent « l’interdiction des paris sportifs pour les mineurs et la nécessité de se fixer des limites pour que le jeu reste un plaisir ».

Ainsi Donnarumma, Ekitike, Mbappé, mais aussi Mukiele, Neymar Jr, Danilo, de même que Ramos, Sanches et Vitinha apparaissent dans ces vidéos promotionnelles.

1er spot

Le second spot, dans lequel apparaît notamment Kylian Mbappé sera disponible dans les jours à venir.

« Club de la nouvelle génération, le Paris Saint-Germain est particulièrement sensible aux enjeux éthiques et notamment la prévention des risques en matière de paris sportifs. » explique la directrice du sponsoring du PSG, Cynthia Marcou. « Nous sommes heureux, avec Parions Sport, de promouvoir une pratique saine et responsable. Nous espérons que cette campagne touche les amoureux du Club et au-delà, pour faire une vraie différence. ».

À lire aussi