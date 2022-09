Offre Emploi : Responsable Food & Beverage Grand Public – LDLC Arena

Envie de rejoindre un Groupe unique et visionnaire ?

Grâce à notre modèle économique articulé autour du football et des activités de spectacles et de divertissement, l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français des Groupes sportifs et évènementiels.

Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux environnementaux tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par nos équipes masculine et féminine nous incite à innover sans cesse notamment à travers le développement de projets d’envergures tel que la LDLC Arena et c’est dans ce cadre que nous recherchons notre futur(e) Responsable Food & Beverage Grand Public LDLC Arena en CDI (H/F).

Rattaché(e) au Directeur Food & Beverage vous serez intégré(e) à une équipe à taille humaine experte dans son domaine.

Vos principaux objectifs ? Assurer la gestion financière et administrative des points de vente restaurant grand public de jour comme de nuit.

En ligne avec la stratégie du Groupe et dans une approche d’excellence de la satisfaction client vous serez le garant du respect des consignes de sécurité des personnes. Vous devrez garantir la bonne gestion des caisses tout en vous assurant que le personnel soit formé aux techniques de vente et d’encaissement.

Dans le cadre de vos fonctions et dans un souci d’amélioration continue vous définirez et gérez l’ensemble des budgets et contribuerez au déploiement des offres afin d’assurer des résultats pérennes.

Votre casquette de gestionnaire vous permettra de réaliser des reporting d’activité et mettre en place des indices financiers de nos points de vente.

PROFIL :

Diplômé(e) d’une formation supérieure en Hôtellerie Restauration vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans le management d’un périmètre multisites F&B.

Votre maîtrise de l’outil informatique, d’Open Office et d’un logiciel caisse sera fortement appréciée.

Vous échangerez quotidiennement avec de nombreux interlocuteurs. Il vous faudra donc faire preuve d’agilité et pédagogie, tout en sachant vous adapter à des environnements/métiers divers et variés sur un rythme soutenu.

Votre esprit d’innovation, votre créativité et votre sensibilité aux innovations seront indispensables à votre réussite sur ce poste.

Enfin, la maîtrise de l’anglais pourra vous être utile mais une bonne gestion de la pression le sera encore plus.

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, conciergerie d’entreprise) ;

Un accord télétravail ;

Une bonne mutuelle pour prendre soin de vous et de votre famille ;

Des tickets restaurants ;

Des réductions chez les partenaires du club ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Convaincu(e) ? N’hésitez plus, postulez ici !