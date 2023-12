Comment les sponsors de l’Equipe de France féminine de handball célèbrent le 3ème titre de Championne du Monde

Dimanche, l’Equipe de France féminine de handball a remporté son troisième titre de Championne du Monde en dominant la Norvège en finale.

Diffusée en clair en fin de journée sur TF1 puis sur TMC, la finale a enregistré un pic d’audience de 4,2 millions de téléspectateurs sur TMC.

Sur beIN SPORTS, la finale de ce mondial 2023 a enregistré un pic à 823 000 téléspectateurs et 455 000 téléspectateurs en moyenne comme l’a précisé le directeur de la rédaction Florent Houzot sur Twitter.

Des chiffres d’audience qui devraient donc ravir les principaux partenaires de la FFHandball, notamment ceux visibles sur la tenue des joueuses. Et il faut en profiter car lors des JO de Paris 2024, les équipes évolueront sans le moindre annonceur visible à l’exception des équipementiers, règlement du CIO oblige.

6 sponsors visibles sur les tenues adidas des joueuses de l’Equipe de France

Sur les maillots et shorts de l’équipementier adidas portés par les joueuses de l’Equipe de France, on retrouve ainsi Caisse d’Epargne, Lidl, Butagaz, La Boulangère, Préfon et FDJ. 6 sponsors visibles sur 9 emplacements occupés. La face avant du maillot est occupée par la Caisse d’Epargne depuis 2014. Un contrat qui court actuellement jusqu’en 2024.

Depuis la fin du match et la troisième étoile décrochée par les joueuses, certains partenaires ont salué ce titre en affichant une publicité dans le journal L’Equipe.

Au lendemain de la victoire, les lecteurs du quotidien sportif ont pu découvrir un encart de Lidl. Ce mardi, c’est la Caisse d’Epargne qui s’est offert la 4ème de couverture.

adidas accueille les Bleues sur les toits de Paris

De son côté, adidas, équipementier de la Fédération Française de Handball a accueilli la délégation française lundi soir « sur les toits de Paris » pour fêter la troisième étoile. Un partenariat qui s’inscrit dans la durée puisque les deux entités sont liées depuis 50 ans (1973).

« Nous sommes très heureux et fiers de ce partenariat historique avec la FFHandball. Depuis maintenant 50 ans, la volonté d’adidas est restée intacte à savoir construire une histoire commune, grandir ensemble et développer la pratique du handball en France » commente Marine Dussere, Directrice Sports Marketing adidas France, dans un communiqué. « La longévité et le succès de notre partenariat sont le fruit du travail continu d’hommes et de femmes qui ont été depuis 50 ans attachés à faire vivre une croyance partagée « par le sport, nous avons le pouvoir de changer des vies ». L’histoire commune de nos deux familles renforce le positionnement d’adidas de marque de sport incontournable et engagée auprès de ses partenaires. »

Le soir de la victoire, la marque aux trois bandes avait également diffusé un message sur les réseaux sociaux célébrant les « reines du monde ».

Dimanche soir, le président d’adidas Bjørn Gulden était sur place pour suivre cette finale entre la France et la Norvège.

De son côté, La Boulangère a célébré ce titre en postant un unique message sur Linkedin. Rien pour le moment sur les autres réseaux sociaux.

Comme la Caisse d’Epargne, FDJ, partenaire de Paris 2024, évoque également le prochain grand rendez-vous dans son message publié sur les réseaux sociaux.

Une Equipe de France qui a également été reçue lundi par le Président de la République Emmanuel Macron et la Ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra. Bien évidemment, la délégation française portait les 3 étoiles sur la veste adidas.

De son côté, Butagaz a félicité l’Equipe de France avec un visuel utilisant l’image de son ambassadrice Cléopatre Darleux, gardienne qui était absente de la compétition.

Fournisseur Officiel de la FFHandball, la chaîne de restaurants Basilic & Co avait de son côté activé son partenariat à l’occasion du championnat du monde 2023 en mettant en scène quelques joueuses.

Tamara Horacek, Léna Grandveau et Oriane Ondono avaient ainsi troqué la tenue de joueuse de handball pour enfiler le tablier et découvrir la préparation de pizzas.

« Nous sommes très fiers chez Basilic & Co du succès de l’équipe de France lors de ce mondial. Cette victoire est l’occasion de rappeler les valeurs communes de la FFHB et de Basilic & Co de partage et d’esprit d’équipe » nous explique Cyril Gervais, responsable marketing et communication chez Basilic & Co. « Les filles ont fait preuve d’un mental d’acier, prouvant qu’il est possible avec pugnacité et conviction de relever tous les défis, ce que nous essayons de faire depuis plus de 18 ans dans nos restaurants avec notre concept de pizzas de terroirs. »