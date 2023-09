Quand Zidane rencontre Dupont pour Brut, le coup de pub génial d’adidas

Les deux ambassadeurs adidas que sont Zinédine Zidane et Antoine Dupont ont participé à une interview pour Brut au lendemain du match d’ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 entre la France et la Nouvelle Zélande.

« Quand j’étais petit, j’ai crié devant ses exploits à la télé ». C’est l’air impressionné que le capitaine du XV de France s’exprime devant Zizou, qui lui répond et le conseil avec bienveillance. Durant 10 minutes, ces deux grands champions du sport français échangent en pleine Coupe du Monde de rugby, à peine 24h après la victoire tricolore sur les All Blacks.

Dupont, le nouveau Zizou d’adidas ?

Facilitée par adidas, équipementier des deux intéressés, l’interview est « aux petits oignons » pour la marque aux trois bandes.

Assis confortablement dans un canapé, Zizou porte un t-shirt avec l’inscription « This is New Rugby », le slogan de la nouvelle campagne rugby d’adidas qui vise à séduire un public plus jeune. De son côté, Antoine Dupont porte un t-shirt floqué Y-3, collection de la marque aux trois bandes avec Yohji Yamamoto. Dans la vidéo, les deux hommes prennent également le temps de contempler quelques maillots des équipes de France de football et de rugby, époques adidas bien évidemment.

La question est de savoir pourquoi adidas n’as pas réalisé et publié directement cette interview sur ses propres canaux de diffusion. Alors énorme coup de communication d’adidas ou sympathique rencontre entre deux athlètes français sur un média populaire chez les jeunes ? Peu importe, la vidéo est un pur régal pour les passionnés de sport.

Derrière la rencontre entre Zizou et Dupont, l’objectif pour adidas est certainement d’inviter les jeunes pas forcément passionnés du ballon ovale à s’intéresser à un sport qui fait l’actualité avec la présence d’un des meilleurs au monde.

Une chose est sûre, la marque allemande voit sur le long terme et prépare déjà la suite. Oui parce qu’après les JO de Paris, c’est adidas qui redeviendra l’équipementier officiel du XV de France !

Dupont – Zizou, les inséparables

Ironie de l’histoire, les deux sportifs s’étaient déjà indirectement rapprochés il y a quelques semaines. Et cette fois, grâce à Volvic. Avant le démarrage de la Coupe du Monde de rugby 2023, la marque avait dévoilé un spot publicitaire avec Antoine Dupont, reprenant les mêmes mots que le légendaire pub de Zizou en 2000.

En début d’année, nous avions pu réaliser une interview d’Antoine Dupont suite à son partenariat avec Volvic. « Je ne veux pas inventer un rôle pour entrer dans les standards de communication d’une marque, je reste sensible à ça dans mes choix » nous avait alors expliqué le capitaine du XV de France. « C’est sympa d’avoir des sponsors mais la préoccupation numéro 1 reste les performances sur le terrain. Même si l’emploi du temps est chargé, je ne fais jamais passer les sollicitations extérieures avant mon entraînement, ma récupération… Je m’impose ses contraintes. »

