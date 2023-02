Zinédine Zidane nouvel ambassadeur d’Alpine

Hier, Alpine a profité de la présentation officielle de sa nouvelle Formule 1 2023 pour annoncer l’arrivée d’une nouvelle recrue en la personne de Zinédine Zidane.

Dans le détail, Zidane devient ambassadeur et parrain de ses programmes pour l’égalité des chances, Rac(H)er et le Concours d’Excellence Mécanique.

« Alpine et Zinedine Zidane joignent leurs forces pour continuer à développer l’égalité des chances dans l’industrie et le sport automobile, la diversité étant l’un des piliers de la performance » explique le communiqué. « Alpine souhaite, grâce au partage d’expérience de Zinedine et à son aura, inspirer la jeune génération de talents pour porter le message que chacune et chacun, quel que soit son genre, son origine ou son milieu, a les moyens de s’épanouir professionnellement et d’accéder au rang de champion. »

🇫🇷 ZIDANE CHEZ ALPINE 🔟 On nous annonçait une grosse surprise en marge de la présentation de #A523. @AlpineF1Team officialise Zinedine Zidane comme ambassadeur de la marque afin de promouvoir l’égalité des chances pic.twitter.com/2dI3Eaf96c — Les Pistonnés 🏎 (@LesPistonnesF1) February 16, 2023

« C’est une histoire de rencontres comme toujours. J’ai aimé la vision et l’approche concrète des équipes d’Alpine, notamment dans la mise en place de leurs programmes pour l’égalité des chances. Et cela d’autant plus, que j’ai une affection toute particulière pour Alpine en tant que passionné de Formule 1 » précise Zinédine Zidane dans un communiqué. « Il me semble évidemment important de dire aux enfants que, d’où qu’ils viennent, ils peuvent devenir un jour des championnes et champions dans leur sport ou dans leur domaine, qu’il faut toujours croire en ses rêves… Ce projet d’Alpine est là pour aider à ce que cela soit possible. Changer prend du temps alors si je peux y contribuer et participer à accélérer les choses, c’est une grande satisfaction pour moi ».

« Zinedine Zidane n’est pas uniquement un grand champion et une légende du sport, c’est un homme engagé qui a décidé d’utiliser son aura pour inspirer les jeunes et œuvrer en faveur de l’égalité des chances. Il est un exemple de ce que nous devons incarner, en tant qu’entreprise : ténacité, talent, méritocratie et engagement » ajoute Laurent Rossi, CEO Alpine. « C’est une grande fierté que Zinedine se joigne à Alpine pour faire bouger les lignes. »

Replay intégral de la soirée de présentation

La nouvelle BWT Alpine F1 2023 dévoilée

Lors de cette soirée, Alpine F1 a surtout dévoilé sa nouvelle monoplace pour la saison 2023 en présence de Luca de Meo, CEO de Renault Group. Une A523 qui sera pilotée par deux pilotes français, Esteban Ocon et Pierre Gasly. Une voiture bleue tintée de rose (couleur du partenaire titre BWT) et un nouveau motif de cristaux symbolisant les racines alpines de la marque.

L’écurie a confirmé un design inversé intégralement rose pour les trois premiers Grands Prix de la saison à Bahreïn, en Arabie Saoudite et en Australie.

Il y a quelques mois, Renault, qui détient la marque Alpine, avait célébré les 50 ans de Zidane à travers une campagne publicitaire d’ambush dans le journal L’Equipe soulignant également les 50 ans de la R5 (Renault 5).

