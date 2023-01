« Qui veut être mon associé » – La marque Circle Sportswear décroche le plus gros investissement à date de la saison 3

Hier, la marque Circle Sportswear a décroché le plus gros investissement à date de la saison 3 de l’émission « Qui veut être mon associé » diffusé sur M6.

Timing parfait. Quelques jours après avoir présenté sa dernière innovation, la SuperNatural Runner, paire de chaussures de running conçue en économie circulaire et entièrement fabriquée en Europe (Italie, France, Allemagne et Portugal) à partir de matériaux biosourcés, biodégradables et recyclables, la marque éco-native française Circle Sportswear participait hier au 4ème épisode de la nouvelle saison de l’émission dédiée aux entrepreneurs. Un épisode particulière puisque le champion du monde de football 2018 Blaise Matuidi – qui a lancé son fonds « Origins » – était dans le fauteuil de l’investisseur.

Outre le fait d’avoir réussi à convaincre Anthony Bourbon, fondateur de la marque de nutrition Feed, d’investir près de 400 000€, Romain Trébuil co-fondateur de Circle et ses équipes ont pu apprécier l’effet d’un passage en prime sur M6.

Dans la soirée, la marque a ainsi enregistré plus de 60 000 visites en quelques minutes sur son site circlesportswear.com. Son e-shop (exploité sur Shopify) a notamment enregistré + 5000% de croissance en terme de chiffre d’affaires matérialisée notamment par plus de 500 commandes de la paire de chaussures « SuperNaturel Runner » proposée à 150€ en pré-commande (3 coloris).

« Cette émission est une opportunité incroyable de mettre en avant nos valeurs responsables et éthiques, de présenter notre projet SuperNatural Runner et de continuer à alerter sur l’impact de la mode, du sport et des enjeux climatiques. C’est également une chance immense d’aller à la rencontre de plus de 2 millions de Français, de rencontrer 5 investisseurs bienveillants et d’avoir trouvé un nouvel associé pour nous accompagner dans ce défi avec Anthony Bourbon. » explique Romain Trébuil.

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter