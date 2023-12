Droits TV – Eurosport / Discovery+ signent avec le nouveau tournoi de padel « Hexagon Cup »

Organisée en février 2024, la première édition du nouveau tournoi de padel par équipes « Hexagon Cup » a signé un contrat de diffusion avec Eurosport et Discovery+ pour l’Europe et l’Asie.

Dans le détail, le contrat droits TV concerne un total de 64 marchés. Disputée en Espagne, marché important du padel, ce deal ne concerne pas le pays hôte, un autre diffuseur devrait ainsi être annoncé prochainement selon nos informations.

« Nous avons une solide expérience dans la diffusion de sports en pleine croissance et dans le fait d’offrir à nos téléspectateurs des évènements premium en direct. Nous sommes heureux d’élargir encore cette offre pour les fans en Europe et en Asie en ajoutant à notre portefeuille l’un des sports à la croissance la plus rapide au monde. » précise Trojan Paillot, SVP Sports Rights Acquisitions pour Warner Bros. Discovery Europe, dans un communiqué.

Avec cette annonce, Eurosport se lance ainsi dans le padel, une discipline qui est « préemptée » par CANAL+ sur le marché français avec Premier Padel et World Padel Tour, deux circuits qui fusionnent en 2024.

Pour rappel, l’Hexagon Cup s’annonce pour le moins attrayante médiatiquement avec la présence de nombreuses personnalités impliquées dans la détention des équipes créées. On retrouve notamment l’Académie Rafa Nadal (sponsorisée par Richard Mille), Robert Lewandowski, Andy Murray, Eva Longoria,…

Née sous la devise « Pour les fans. Pour les joueurs. Pour le jeu », l’Hexagon Cup lancée par les créateurs de la Formule E réunit six équipes, chacune composée d’un duo masculin, féminin et Next Gen qui s’affrontent pour une dotation financière d’un million d’euros. La compétition aura lieu du 31 janvier au 4 février à Madrid.

« Nous sommes ravis de nous associer à Warner Bros. Discovery pour la diffusion de l’Hexagon Cup », a ajouté Simon Freer, président de l’Hexagon Cup. « Cette collaboration représente une étape importante pour l’Hexagon Cup et le padel dans son ensemble ».

Cette semaine, l’organisation a également confirmé avoir signé un contrat avec Portico Sport pour la founiture des terrains.

A lire aussi