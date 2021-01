uhlsport dévoile le nouveau ballon de la Ligue 1 Uber Eats pour la fin de la saison 2020-2021

Fournisseur Officiel du ballon de la Ligue 1 depuis la saison 2017-2018, uhlsport vient de dévoiler le ballon qui sera utilisé pour la seconde moitié de la saison 20-21.

La version 2021 d’Elysia, le nom du ballon, sera utilisée pour la première fois lors du Trophée des Champions qui opposera ce mercredi l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain.

« Le ballon Elysia concentre la quintessence du savoir-faire technologique uhlsport. Son design exclusif et novateur a été spécialement développé pour la Ligue 1 Uber Eats. Son nom, double référence aux champs élyséens de la mythologie « réservés aux Hommes vertueux et aux héros » et au lieu de célébration des victoires françaises » rappelle le communiqué.

Côté cosmétique, ce nouveau ballon uhlsport arbore un look gris, rouge fluo et bleu marine.