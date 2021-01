Offre Apprentissage : Assistant(e) chargé(e) de développement commercial – AMOS Paris

Assistant(e) chargé(e) de développement commercial AMOS Paris

Contrat d’apprentissage

Vous souhaitez travailler dans un environnement où l’intelligence collective, la collaboration et l’expérimentation priment ; où la culture de travail est caractérisée par la bienveillance, le respect, le droit à l’erreur et la liberté de penser.

Vous êtes authentique, autonome, optimiste ? Vous croyez au pouvoir de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie ? Rejoignez-nous !

QU’EST-CE QUE AMOS ?

AMOS Sport Business School, est une école pionnière et leader en France des formations professionnelles en management du sport.

AMOS Sport Business School est née de cette conviction que la passion ne se limite pas à notre temps libre, qu’elle peut aussi se vivre au quotidien dans le cadre de nos métiers. Nous savions aussi par expérience que les passionnés de sport sont en général des passionnés tout court, qu’ils ont besoin de trouver du sens aux métiers qu’ils exercent. Ainsi est né ce projet d’école permettant d’amener les jeunes à croire en leurs rêves en se donnant les moyens de les réaliser.

AMOS Sport Business School propose ainsi des cursus post-bac de 3 ans ou 5 ans orientés sur le sport, la professionnalisation et l’international. Le Bachelor permet d’obtenir la certification inscrite au RNCP de « Responsable marketing et événementiel sport » et le Programme Grande Ecole est sanctionné par la certification inscrite au RNCP de « Manager d’organisations sportives ».

En parallèle l’école permet de suivre de nombreux programmes internationaux avec notamment le Global Sport Business Master, un programme unique conçu autour du sport européen, du sport asiatique et du sport US. Différents semestres sont également proposés dans le cadre des 22 partenariats universitaires internationaux signés avec AMOS.

Descriptif du poste

Au sein du campus, en tant qu’assistant(e) du chargé(e) de développement, vous participerez aux missions suivantes :

• Participer au plan de recrutement du campus en vue de l’atteinte des objectifs de remplissage des classes et des niveaux : approche multi cibles B2B et B2C (salons, lycées, forums, CIDJ, entreprises, associations sportives, fédérations..) et dans le respect du budget.

• Participer à la conception à la planification des opérations de promotion pour optimiser le recrutement.

• Participer aux évènements liés au recrutement d’étudiants (choix des évènements, gestion planning, logistique, gestion des prestataires, recrutement des étudiants, formation, analyse des retombées, mesures correctives etc..)

• Participer à l’animation de la relation prospects/clients : transformer les leads en clients dans le respect du process d’animation du parcours clients mis en place par le groupe

(animation des bases de données, pilotage de campagnes on et off line)

• Etre force de proposition pour optimiser les actions de recrutement (analyse des contacts, suivis des leads, optimisation de la conversion et accroitre l’attractivité de l’école auprès des étudiants.

• Assister le chargé de développement de votre campus pour toute demande émanant des prospects/parents/étudiants en pré-inscription

• Développer le réseau d’entreprises partenaires :

• Avec le chargé de développement vous animez le réseau existant en mettant en relation les entreprise et les étudiants.

• Vous veillerez à l’animation du réseau alumni de l’école

• Vous développez le réseau B to B de l’école pour proposer de mettre en place de nouveaux projets.

• Vous renforcez l’image de marque d’AMOS en étant le garant du positionnement de l’école sur le territoire auprès des entreprises du sport et des institutions.

Profil du candidat

Qualités / personnalité

• Excellentes qualités d’analyse prospective, afin d’anticiper les évolutions du marché et d’avoir toujours un coup d’avance • Bonne compréhension de la stratégie de l’entreprise, pour inscrire ses démarches dans la logique de cette stratégie • Bonne organisation

Profil, Compétences, Expérience

• Niveau de formation Bac + 4

• Contrat d’apprentissage en M1 ou M2

• Maîtriser les techniques de communication écrite et orale

• Bon niveau d’anglais apprécié

Période

Salaire selon grille

Le poste est à pourvoir immédiatement

Pour Postuler :

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Patrick AIMONTCHE et Nicolas LUTZ paimontche@amos-paris.fr et nlutz@amos-paris.fr