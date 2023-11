Nitto ATP Finals 2023 : Nick Kyrgios va jouer les consultants sur Tennis Channel

L’Australien Nick Kyrgios, qui n’a disputé qu’un seul match en 2023, va commenter les Nitto ATP Finals qui se jouent à Turin (12-19 novembre) pour la chaîne américaine Tennis Channel.

Est-ce le début d’une reconversion pour Nick Kyrgios ? Alors qu’il y participait l’an passé, en double avec son compatriote Thanasi Kokkinakis, l’Australien va cette année commenter les Nitto ATP Finals.

La chaîne américaine Tennis Channel vient de révéler que le plus fantasque des tennismen du circuit va endosser le rôle de consultant durant toute la semaine du Masters, qui se joue du 12 au 19 novembre prochain à Turin.

C’est le journaliste de Tennis Channel Jon Wertheim qui l’annonce sur Twitter. « Nick Kyrgios dont le style de jeu électrique et l’approche directe ont séduit des millions de fans à travers le monde, rejoint Tennis Channel en tant qu’analyste lors de la couverture des ATP Finals », écrit-il.

“Nick Kyrgios (@NickKyrgios), whose electric style of play and straight-to-the-point conversational approach have endeared him to millions of fans around the world, is joining Tennis Channel as an analyst during its coverage of the ATP Finals November 12-19.”

— Jon Wertheim (@jon_wertheim) November 7, 2023