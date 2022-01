Uber Eats met en scène Nick Kyrgios et Todd Woodbridge à l’occasion de l’Open d’Australie 2022

Partenaire de l’Open d’Australie 2022, Uber Eats active son partenariat avec le premier Grand Chelem de la saison en mettant en scène deux visages bien connus des fans de tennis.

Dans une série de vidéos, la plateforme de livraison de repas et de courses a fait appel à Nick Kyrgios et Todd Woodbridge.

Dans la campagne « this calls for », l’actuel et l’ancien joueur de tennis apparaissent en situation, sur le terrain et en cabine de commentateur.

Sur les réseaux sociaux, Uber Eats vous invite à choisir entre 3 fins différentes pour chaque personnage.

Nick Kyrgios a besoin de se détendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Uber Eats Australia (@ubereats_aus)

Todd Woodbridge perd sa voix

L’année dernière, Uber Eats avait mis en scène Sacha Baron Cohen (« Borat ») et Nick Kyrgios dans la campagne « Tonight I’ll Be Eating for Love ».

Quelques photos de la campagne 2022