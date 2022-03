Cyclisme – Une série documentaire du Tour de France 2022 sera diffusée sur Netflix

Tou doum ! ASO, organisateur du Tour de France, annonce ce jeudi qu’une série documentaire (8 épisodes) sur l’édition 2022 va être tournée et diffusée sur Netflix au premier semestre 2023. Elle présentera les coulisses du parcours de huit équipes engagées sur la Grande Boucle.

En voilà une belle nouvelle pour les fans de cyclisme ! Après la Formule 1, le tennis et le golf, Netflix met le grappin sur le Tour de France. Ce jeudi, la plateforme de diffusion annonce son association avec Amaury Sport Organisation, l’organisateur de la plus prestigieuse des courses de vélos, pour la création d’une série documentaire, à laquelle participera également France Télévisions, partenaire et diffuseur historique de l’événement.

🤩 𝐓𝐎𝐔 𝐃𝐎𝐔𝐌 ! Le Tour de France débarque sur @NetflixFR ! 🎬 Une série documentaire sur le #TDF2022 sera tournée entre mars et juillet 2022 avec la participation de @Francetele pour une diffusion au premier semestre 2023 ! pic.twitter.com/NE6P5B0N4z — Tour de France™ (@LeTour) March 31, 2022

8 épisodes disponibles en 2023

La série, produite par Quadbox, une joint venture entre QUAD et Box to box Films, qui avait réalisé le carton Drive to Survive, retracera, en huit épisodes, le Tour de France 2022 de huit équipes à savoir AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, BORA-hansgrohe, EF Education-EasyPost, Équipe cycliste Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Team Jumbo-Visma et Team Quick-Step Alpha Vinyl.

Les cyclistes sont d’ores et déjà filmées dans leur préparation à la Grande Boucle et le seront jusqu’à la dernière semaine de course avec, en point d’orgue, la mythique arrivée sur les Champs Elysées. Sortie de la série documentaire prévue sur Netflix au premier semestre 2023.

De son côté, France Télévisions diffusera un documentaire de 52 minutes quelques jours avant le départ du Tour de France 2023.

« S’immerger dans les histoires qui animent les hommes et les femmes qui en sont les héros»

« C’est une grande fierté pour nous de dévoiler de nouvelles facettes du rendez-vous iconique qu’est le Tour de France. C’est une opportunité unique de s’immerger dans les histoires qui animent les hommes et les femmes qui en sont les héros », a confié Dolores Emile, responsable des séries documentaires chez Netflix France.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Netflix, France Télévisions et les groupes sportifs, qui offrira aux fans une immersion inédite dans les coulisses d’équipes du Tour de France, enchaîne Yann Le Moënner, Directeur général d’A.S.O. « À travers une narration complétant celle des seuls aspects sportifs de la course, le public va pouvoir découvrir d’une autre façon le défi ultime que représente le Tour de France pour les coureurs et notamment la souffrance, le dépassement de soi et le sens du collectif. Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large. »

« Ce projet complète ce que nous faisons chaque année pendant le Tour et nous pensons qu’il permettra d’intéresser un public encore plus nombreux à cette magnifique épreuve », glisse quant à lui Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions.

