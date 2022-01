Golf – Après la F1, Netflix prépare une mini-série immersive sur la saison 2022 du PGA Tour

Après la Formule 1, Netflix va diffuser une série documentaire sur la saison du PGA Tour 2022. L’occasion de découvrir quelques inside de l’univers du golf et la personnalité de quelques uns des plus grands golfeurs qui ont donné leur accord pour être suivis.

Netflix investit, encore un peu plus, le terrain du sport. Forte de son immense succès en Formule 1, la plateforme de streaming s’invite sur les greens. En effet, une mini-série sur la saison 2022 du PGA Tour est en tournage.

⛳️⛳️⛳️⛳️⛳️ Une série documentaire se prépare sur les golfeurs professionnels au sein du PGA Tour et des principaux championnats. L’info la plus importante : c’est par les producteurs de Formule 1 : Drive to Survive. — Netflix France (@NetflixFR) January 12, 2022

Netflix va suivre les meilleurs golfeurs de la planète tout au long de l’année. Vox Media Studios et Box to Box Films, producteur de « Drive to survive » (F1), auront la lourde tâche de réaliser la série documentaire.

Intensité des entraînements, voyages, victoires, défaites, coulisses des quatre majeurs (Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open Championship and The Open), les téléspectateurs sont immergés dans une saison de golf.

Thomas, Spieth, Watson et consorts

Et il y aura du beau monde à découvrir puisque les joueurs suivants ont d’ores et déjà donné leur accord à Netflix pour être suivis : Abraham Ancer, Daniel Berger, Cameron Champ, Joel Dahmen, Tony Finau, Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, Rickie Fowler, Sergio Garcia, Harry Higgs, Max Homa, Viktor Hovland, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Kevin Na, Mito Pereira, Ian Poulter, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Justin Thomas et Bubba Watson.

« Toucher un nouveau public et diversifié »

« Ce partenariat avec Netflix offre au PGA Tour et aux quatre championnats majeurs l’opportunité de toucher un public complètement nouveau et diversifié » savoure Rick Anderson, chief media officer du PGA Tour. « Ce documentaire donnera aux fans un regard authentique sur la vie réelle de nos athlètes, et sur ce que c’est que de gagner – et de perdre – pendant une saison. »

« Nous sommes ravis de réunir les principales organisations et les joueurs de golf pour ce partenariat inédit et cette fenêtre inégalée sur la vie du PGA Tour », ajoute Brandon Riegg, vice-président documentaires de Netflix. « Nos abonnés vont adorer faire connaissance avec les joueurs et les personnalités, ainsi qu’avec les lieux emblématiques qui jalonnent le parcours. Même les plus grands fans de golf n’ont jamais vu ce sport de cette façon. »

Selon le Daily Mail, Netflix envisage également de raconter une saison de tennis et « l’affaire Novak Djokovic » dans une mini-série.