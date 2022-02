NFL – Les publicités du Super Bowl 2022

Dimanche, le Super Bowl 2022 organisé à Los Angeles sera diffusé sur la chaîne NBC aux Etats-Unis. Pour le show télévisé le plus suivi chaque année, les annonceurs seront une nouvelle fois présents en nombre lors des coupures publicitaires.

Autour de ce spectacle sportif qui devrait encore une fois rassembler une centaine de millions de téléspectateurs, les américains vont vibrer pour les fameuses « publicités du Super Bowl ».

Evènement dans l’évènement, le Super Bowl organisé par la NFL est depuis de nombreuses années un terrain d’expression plébiscité par les marques. Humour et émotions alimenteront à nouveau les différents « commercials ». En septembre dernier, CNBC rapportait que le prix des 30 secondes de publicités pour le Super Bowl 2022 pouvait atteindre les 6,5 millions de dollars. A ce prix, les annonceurs doivent évidemment ajouter le coût de la production du spot, le marketing,…

Cette année encore, deux stratégies ont été déployées. D’un côté, il y a ceux qui dévoilent leur spot publicitaire quelques jours/heures avant la diffusion du « Big Game » et de l’autre, ceux qui attendront dimanche et le Super Bowl. Une stratégie souvent accompagnée d’un large storytelling en amont avec une phase de teasing.

Découvrez ci-dessous les premières publicités et autres teasers du Super Bowl 2022 !

La marque de mayonnaise s’attaque au gaspillage alimentaire et met en scène un ancien joueur NFL,Jerod Mayo.

feat. Eugene Levy, Danai Gurira, Dave Bautista et Catherine O’Hara

La marque de bières diffusera 3 spots pendant le Super Bowl qui mettent en scène Peyton Manning, Alex Morgan, Jimmy Butler, Nneka Ogwumike, Brooks Koepka, Becky G. ou encore Serena Williams !

Pour la première fois depuis sa création, la société française sera présente lors du Super Bowl.

Lors de la diffusion, la marque de bière ajoutera le nom d’une personne suite à un jeu concours organisé sur les réseaux sociaux.

Avec JB Smoove, Halle Berry et la famille Manning

feat. Deion et Shedeur Sanders

