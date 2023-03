Droits TV – France Télévisions et Amazon Prime Vidéo conservent Roland-Garros sur 2024-2027 (avec quelques changements)

Cet après-midi, la Fédération Française de Tennis a officialisé l’identité des diffuseurs de Roland-Garros en France sur le cycle 2024-2027.

Comme depuis 2021, c’est le duo France Télévisions et Amazon Prime Vidéo qui a été retenu pour les éditions 2024, 2025, 2026 et 2027.

La nouveauté principale du prochain cycle de 4 ans réside dans le fait que les matchs disputés sur le court Simonne-Mathieu seront dorénavant diffusés uniquement sur France Télévisions, de quoi offrir plus de lisibilité à l’offre et satisfaire le grand public. Prime Video obtient un match de soirée supplémentaire et diffusera en exclusivité 11 matchs en night session contre 10 sur le cycle actuel, dont deux quarts de finale. Prime Video diffusera également les demi-finales et les finales avec France Télévisions.

« Cette programmation, avec tous les matches diffusés en journée sur France Télévisions et ceux des sessions de soirée sur Prime Video, promet d’être très claire pour les téléspectateurs et devrait ainsi répondre à leurs attentes » précise Gilles Moretton, président de la FFT, dans un communiqué.

La production audiovisuelle des images du Tournoi continuera d’être assurée par la Fédération Française de Tennis.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la Fédération Française de Tennis jusqu’en 2027. Les équipes éditoriales des sports seront mobilisées pour assurer sur les antennes France 2, France 3, France 4 et la plateforme France.tv, une offre exhaustive de l’ensemble des matches de la journée et ainsi ravir nos publics du plus beau Tournoi de tennis » ajoute Laurent-Eric Le Lay, directeur des sports de France Télévisions.

« Roland-Garros étant un événement emblématique du calendrier sportif, nous sommes impatients de diffuser les matchs les plus importants du tournoi pour les quatre années à venir » précise Alex Green, directeur Europe des sports de Prime Video. « Nous sommes ravis de collaborer avec la FFT afin que les sessions de soirée deviennent un rendez-vous incontournable à suivre en France. Avec une offre comprenant encore plus de matchs phares à partir de 2024, nous souhaitons offrir la meilleure expérience possible à nos membres Prime ».

Pour France Télévisions, la diffusion des matchs disputés sur le Simonne-Mathieu est évidemment une bonne nouvelle. Le Groupe mobilisera l’ensemble de ses antennes (France 2, France 3, France 4 et la plateforme france.tv) pour proposer une couverture exhaustive du tournoi en journée, sur l’ensemble des courts.

« Le Tournoi de Roland-Garros est un marqueur du patrimoine sportif français. En tant que diffuseur historique, je me réjouis de cet accord important avec la Fédération Française de Tennis. Il permettra de proposer à tous les Français, en libre accès et gratuitement, une couverture plus complète du Tournoi. Dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée sur les droits sportifs, je suis fière que la télévision publique puisse faire vivre au plus grand nombre cet événement sportif majeur » explique Delphine Ernotte Cunci, présidente de France Télévisions.

Reste à savoir si certains futurs matchs diffusés le soir sur Prime Video auront les honneurs d’une diffusion en clair. L’année dernière, le 1/4 de finale entre Rafael Nadal et Novak Djokovic en 2022 avait été offert par Amazon après de nombreuses critiques du public français.

