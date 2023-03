Roland-Garros accueille un spectacle de l’humoriste Fary sur le court Philippe Chatrier

Depuis quelques années maintenant et grâce à son toit amovible, le court Philippe Chatrier permet à Roland-Garros d’accueillir de nombreux évènements hors tennis. Idéal pour augmenter les revenus de la Fédération Française de Tennis.

Après un match de basketball (250 000€ de revenus pour le Paris Basket), une soirée boxe (Tony Yoka), un tournoi international de padel et d’autres évènements corporate, le stade Roland-Garros va devenir le temps d’une soirée une salle de spectacle.

Dans le détail, le court Philippe-Chatrier va se transformer en salle de théâtre pour accueillir Fary, humoriste phare et figure du stand-up français. Le spectacle « Aime moi si tu peux » pourrait ainsi accueillir plus de 15 000 spectateurs installés dans les 4 tribunes (Cochet, Brugnon, Borotra et Lacoste). Les tarifs des billets pour le grand public varient de 25 euros à 75€.

Pour accompagner l’annonce de cet évènement et lancer la promotion, Fary a fait appel à Alain Chabat pour un spot vidéo tourné sur le central de Roland, en présence de 15 spectateurs.

Le spectacle de Fary à Roland-Garros se déroulera le vendredi 07 juillet 2023 à 21h.

