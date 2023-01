Roland-Garros 2023 : Le prix des billets et les dates de vente

Vous cherchez des places pour Roland-Garros 2023 ? Combien devrez-vous débourser pour voir les meilleurs joueurs et joueuses et vivre l’expérience « Roland » ? On vous explique tout ou presque dans notre dossier.

Comme chaque année, les passionnés de tennis seront nombreux à tenter leur chance pour acheter des places pour Roland-Garros 2023.

En 2023, les Internationaux de France de tennis se dérouleront du 28 mai au 11 juin 2023 pour les tableaux principaux. Les qualifications rebaptisées « Roland-Garros Opening Week » se dérouleront du 22 au 26 mai 2023.

A partir de quelle date pourrez-vous acheter vos tickets pour Roland-Garros 2023 ? Où les acheter ? A quel prix ? Combien vous coûtera une place pour la finale messieurs ou pour une journée sur les annexes la première semaine du Grand Chelem parisien ?

Comme depuis de nombreuses années, la Fédération Française de Tennis (FFT) met en place plusieurs périodes d’achats privilégiant dans un premier temps la « famille tennis » avec les Présidents de club et les licenciés avant le grand public.

Pour acheter vos places pour ce Roland-Garros 2023, un seul site avec tickets.rolandgarros.com.

Calendrier d’achat des places pour Roland-Garros 2023

Les Présidents de club

Cette année, les Présidents de clubs FFT pourront acheter des billets pour Roland-Garros 2023 du 2 au 6 février 2023.

Dans le détail, ces derniers peuvent acheter 8 billets maximum sur les courts principaux (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen et Simonne-Mathieu), dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants cumulés : Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin. Pour les courts annexes (28 mai au 4 juin), la limite est de 12 billets maximum dans la limite de 4 par jour.

Les licenciés

Pour les licenciés FFT, la période d’achat sera ouverte du 8 au 16 février 2023. Comme pour les présidents de club, la limite est fixée à 8 billets maximum pour les courts principaux, dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants (Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin. Pour les courts annexes, la limite est également de 12 billets maximum, dans la limite de 4 par jour.

Grand Public Premium

La vente des offres premium sera ouverte du 23 au 27 février 2023. Il s’agit de places accompagnées de prestations comme la restauration, un accueil personnalisé et un accès à des espaces privatifs.

Personnes en situation de handicap

Pour les personnes en situation de handicap, la vente des billets pour Roland-Garros 2023 débutera le 8 mars. Les Usager en Fauteuil Roulant (UFR) et les Personnes en Situation de Handicap (PSH) bénéficient d’un tarif préférentiel comparé au Grand Public.

Grand Public

Enfin, la dernière période de vente de billets pour Roland-Garros 2023 ouvrira pour tous à partir du 15 mars 2023. Le Grand public pourra alors tenter de décrocher un précieux billet pour l’un des courts principaux et/ou les annexes.

La limite est fixée à 8 billets maximum pour les 3 courts principaux, dans la limite de 4 places par session, dont 4 billets maximum pour les 4 jours suivants (Samedi 3 juin, Dimanche 4 juin, Vendredi 9 juin et Dimanche 11 juin) et 12 billets maximum pour les annexes la première semaine, dans la limite de 4 par jour.

Les offres et les tarifs des places pour Roland-Garros 2023 Pour cette édition 2023, le tournoi de Roland-Garros propose aux fans de tennis de nombreuses offres ticketing. Sur les courts principaux, les places grand public sont divisées en différentes catégories de prix (L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans). Pour la troisième année consécutive, Roland-Garros proposera des sessions de nuit avec une billetterie spécifique donnant accès à un seul match qui débute à 20h45 (et diffusé en exclusivité sur Amazon Prime Video). Le prix des billets en hausse Que les fans de tennis se préparent, le prix de nombreux billets pour Roland-Garros 2023 est en hausse. Le prix d’un billet pour les courts annexes coûte cette année 39 euros pour la première semaine du tournoi (28 mai au 3 juin). L’année dernière, le prix d’un Annexe était de 34€, soit une hausse de 4€. Pour vous offrir le billet le moins cher sur l’un des 3 courts principaux, il faudra débourser 40€ pour un match de la « Night Session » en catégorie 3 le lundi 29 mai ou le mardi 30 mai sur le Philippe Chatrier. Un tarif ici identique à l’année dernière. Concernant le billet le plus cher (hors loges et prestations) de la quinzaine, il coûtera 320€ et vous permettra d’assister à la finale Messieurs programmée le dimanche 11 juin 2023 en Catégorie Or. Roland-Garros 2023 : Le prix des places sur le court Philippe-Chatrier Sur le court Philippe-Chatrier, le court Central, les prix varient de 40€ à 320€ pour ce Roland-Garros 2023. Notons qu’une offre « pass » proposant la journée + la soirée est également proposée avec un léger rabais par rapport au prix des billets achetés séparément. Pour 70€ vous pouvez par exemple vous faire l’intégrale du Chatrier le mardi 30 mai. Comme depuis quelques années maintenant et afin de maximiser les recettes billetterie, les deux 1/2 finales messieurs programmées le vendredi sont vendus séparément (de 85€ à 170€ pour un match). Au total, le Grand Public aura accès à 4 catégories de billet (Cat Or, Cat.1, Cat.2 et Cat.3). Le prix des places sur le court Suzanne-Lenglen Sur le Suzanne-Lenglen, les prix varient de 50 euros à 155€ (hors loges). Au total, 4 catégories sont proposées au grand public (Loges, Cat.1, Cat.2, Cat.3). Un court qui sera équipé d’un toit mobile à partir de l’édition 2024. Le prix des places sur le court Simonne-Mathieu C’est une des nouveautés de ce Roland-Garros 2023. A partir de cette édition, les tribunes hautes du court Simonne-Matthieu seront accessibles à tous les spectateurs en placement libre (dans la limite des places disponibles). Les tribunes basses restent exclusivement réservées aux détenteurs de billets du court Simonne-Mathieu. Avec une catégorie (cat.1) pour le Grand Public, les prix d’un billet grand public pour ce Roland-Garros 2023 sur le court Simonne-Mathieu varient de 60€ à 110€. Roland-Garros 2023 : Le prix des places pour les courts annexes en hausse de 4 euros Pour les courts annexes, le prix des places est en augmentation pour ce Roland-Garros 2023. Comptez 39 euros pour la première semaine (28 mai au 3 juin), 34€ pour le Dimanche 4 juin et 20€ pour la deuxième semaine, hors samedi et dimanche (25€) de finales. Ces dernières années, le prix d’un Annexe en première semaine était de 34 euros.

Le prix des billets pour les qualifications « Roland-Garros Opening Week »

Pour les qualifs de Roland, il vous faudra débourser la somme de 20 euros par jour (10€ pour les -25ans).

La journée des enfants de Roland-Garros devient la journée « Yannick Noah »

Ajoutons également que la journée des enfants de Roland-Garros devient la journée « Yannick Noah ». L’occasion pour la FFT de célébrer les 40 ans de la victoire du tennisman, le dernier français à avoir soulevé la Coupe des Mousquetaires.

Organisé le samedi 27 mai 2023, le tarif des billets est fixé à 20 euros. Une Journée caritative avec de nombreuses animations pour les petits et les grands. Sur les courts, les joueurs s’affronteront lors de matchs d’exhibition pour le plus grand plaisir de toute la famille. L’intégralité des bénéfices de cette journée est reversée à des associations partenaires de la FFT (notamment Fête le Mur) et depuis quelques années, à certains clubs de tennis qui mènent des actions dans les domaines sociales et solidaires. En effet, depuis 2010, 654 clubs ont été félicités pour ces actions, touchant plus de 65 000 bénéficiaires, et Fête le Mur reçoit un montant annuel de 100 000€.

Des pass également en vente

Pour être complet sur la billetterie de Roland-Garros 2023 à destination du Grand Public, la FFT met de nouveau en vente des offres « Pass » incluant plusieurs sessions.

Le Pass Qualifications de 5 jours (22-26 mai 2023) est ainsi proposé au prix de 70 euros (35€ pour les -25 ans).

Le Pass « Double sessions soirées » propose d’acheter deux soirées à la suite.

Des Pass pour les 1/2 finales et les finales sont également mis en vente.

Les offres premium Grand public

A Roland-Garros, les particuliers peuvent aussi se faire plaisir avec des offres incluant des prestations VIP soignées incluant des places de premier choix, une restauration raffinée, un accueil personnalisé et un accès à des espaces privatifs. Des offres qui varient de 285€ jusqu’à 1 615€ par personne.

L’offre la plus accessible : Premium Découverte

Billetterie : Court Philippe-Chatrier en session Journée ou Soirée, en catégorie 1 ou 2.

Restauration : Cocktail haut de gamme (Espace de restauration : La Divine)

Premium Emotion

Bénéficiez de places sur le court Philippe-Chatrier (Cat. Or ou Cat.1) et profitez d’un cocktail gastronomique, dans un des salons du court.

Cocktail gastronomique : Espace de restauration, dans les salons du court Philippe-Chatrier : Salon 102.

Remise d’un cadeau griffé Roland-Garros.

Premium Elégance

Bénéficiez de places sur le court Philippe-Chatrier (cat. Or ou Cat.1) et profitez d’un repas gastronomique servi à table, dans un des salons du court.

Espace de restauration au sein du court Philippe-Chatrier avec un accès direct à vos places : Salon 001.

Remise d’un cadeau griffé Roland-Garros



Premium Passion

Cette offre propose notamment une rencontre d’un joueur ou une joueuse français(e). Concernant la billetterie, rendez-vous en catégorie 1 en session de journée sur le Court Philippe-Chatrier.

En outre, vous bénéficiez d’une visite guidée des coulisses du stade dès 9h avant l’ouverture des portes du stade.

Restauration : Petit déjeuner à la Française et cocktail gastronomique (Espace de restauration, dans les salons du court Philippe-Chatrier : Salon 102)

Remise d’un cadeau griffé Roland-Garros.

Le prix le plus élevé de cette prestation est de 1 615 euros.