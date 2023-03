Un contrat à vie pour Stephen Curry chez Under Armour ?

Alors que la marque a officialisé le nouveau statut de la star des Golden State Warriors en tant que président de Curry brand, des rumeurs parlent d’un contrat à vie entre Steph Curry et Under Armour.

En partenariat depuis 2013, Under Armour vient de dévoiler le nouveau statut de son athlète le plus connu de la marque, Stephen Curry. À partir d’aujourd’hui, il devient ainsi président de la marque Curry, « équivalent » de Jordan avec Nike.

« Stephen est l’un des plus grands talents de notre génération. Il incarne ce que signifie être un athlète

Under Armour et fait partie intégrante de la famille Under Armour. Nous sommes ravis de continuer

à construire ensemble, en apportant encore plus d’innovation et d’inspiration aux athlètes du monde

entier » précise Kevin Plank, président exécutif et chef de marque, Under Armour, dans un communiqué.

The first 10 years was just the start. We are taking our partnership even further with a new long-term commitment to serve athletes and communities around the globe for years to come. #ProtectThisHouse pic.twitter.com/KUP4CDAJEH

« Ce partenariat renforcé vise à conquérir des parts de marché, à stimuler la croissance des entreprises et à créer de nouvelles opportunités commerciales à l’échelle mondiale. » explique UA. À travers cette collaboration, le basketteur américain continuera d’avoir une portée au-delà du sport sur les générations futures.

Un partenariat spécial négocié par l’agence Octagon, qui selon plusieurs rumeurs, serait un contrat à vie. Le journaliste Nick DePaula du média américain ESPN explique que ce contrat « à long terme » « s’étendra au-delà de sa carrière de basketteur et pendant sa retraite ».

Nick DePaula continue en précisant que même si aucun détail n’ait été divulgué, ce nouveau contrat pourrait bien être « l’un des plus gros de l’histoire du sport, une fois que le salaire de base annuel, les actions, les redevances sur les produits de signature et les primes incitatives sur le terrain » soient prises en compte.

Curry’s Under Armour extension, negotiated by @Octagon, projects to be one of the industry’s richest-ever deals & could surpass his total NBA contract earnings.

“What we want to do, is win every single day. If we do that, this will be a lifetime deal. » — UA founder Kevin Plank pic.twitter.com/Rlsm0nBHML

— Nick DePaula (@NickDePaula) March 30, 2023