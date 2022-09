La marque Patagonia accueille un nouvel et seul actionnaire avec notre bonne vielle Planète Terre

Cette semaine, la marque Patagonia a annoncé un changement de propriétaire. La famille Chouinard transfèrera la totalité de sa propriété à deux nouvelles entités : Patagonia Purpose Trust et Holdfast Collective.

L’entreprise prévoit de verser un dividende annuel d’environ 100 millions de dollars en fonction de sa santé financière, pour aider à lutter contre la crise climatique.

« Cela fait un demi-siècle que nous avons commencé notre aventure en tant qu’entreprise responsable. Si nous voulons avoir le moindre espoir de voir notre planète prospérer dans 50 ans, nous devons tous faire tout notre possible avec les ressources dont nous disposons » explique Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, ancien propriétaire et membre actuel du conseil d’administration, dans un communiqué. « En tant que chef d’entreprise que je n’ai jamais voulu être, je fais ma part. Au lieu d’extraire la valeur de la nature et de la transformer en richesse, nous utilisons la richesse créée par Patagonia pour protéger la source. Nous faisons de la Terre notre seule actionnaire. Je suis très sérieux lorsqu’il s’agit de sauver cette planète ».

« Nous faisons de la Terre notre seule actionnaire »

La marque précise également que chaque dollar qui n’est pas réinvesti dans Patagonia sera distribué sous forme de dividendes pour protéger la planète. Patagonia Purpose Trust possèdera désormais toutes les actions avec droit de vote de la société (2% de l’ensemble des actions). Le Holdfast Collective possèdera lui toutes les actions sans droit de vote (98 % du total) et utilisera chaque dollar reçu de la part de Patagonia pour protéger la nature et la biodiversité, soutenir des communautés en développement et lutter contre la crise environnementale. « Chaque année, les bénéfices qui ne seront pas réinvestis dans l’entreprise seront distribués par Patagonia au Holdfast Collective sous forme de dividendes pour aider à lutter contre la crise climatique. L’entreprise prévoit de verser un dividende annuel d’environ 100 millions de dollars en fonction de sa santé financière » ajoute le communiqué.

Pour expliquer ce geste, le fondateur américain de la marque outdoor âgé de 83 ans a partagé une lettre.

Voici notre nouveau propriétaire

Nous mettons le capitalisme à genoux : La valeur totale de Patagonia est désormais consacrée à la lutte contre la crise environnementale. Notre seul et unique actionnaire est notre planète.

Je n’ai jamais souhaité devenir un entrepreneur. J’ai débuté en tant qu’artisan et fabriquais du matériel d’escalade pour mes amis et moi-même avant de me lancer dans le textile. À mesure que nous nous sommes rendu compte de l’impact du réchauffement climatique, de la destruction écologique et de notre contribution à ces phénomènes, nous avons décidé d’utiliser notre entreprise, Patagonia, pour transformer le monde des affaires. Si nous parvenions à faire les choses correctement tout en gagnant assez d’argent pour payer nos factures, nous pourrions influencer consommateurs et entreprises, et peut-être changer le système par la même occasion.

Nous avons commencé par nos produits, utilisant des matériaux ayant une faible empreinte écologique. Puis nous avons commencé à donner 1% de notre chiffre d’affaires chaque année. Nous avons ensuite obtenu une certification B Corp puis California Benefit Corporation, inscrivant nos valeurs dans notre charte de société afin d’en garantir leur préservation. Plus récemment, en 2018, nous avons modifié notre mission d’entreprise qui est devenue “Nous utilisons le monde des affaires pour sauver notre

planète”.

Faire de notre mieux pour combattre la crise environnementale n’est pas suffisant. Nous devons trouver une façon d’investir massivement dans la lutte contre le réchauffement climatique tout en gardant nos valeurs intactes.

L’une des options était de vendre Patagonia et de donner l’intégralité de l’argent généré par la vente. Ceci n’offrait aucune garantie sur le maintien de nos valeurs ou le maintien de nos équipes autour du monde.

Une autre possibilité était de rentrer en bourse. C’aurait été une véritable catastrophe. Une fois cotées en bourse, même les entreprises ayant les meilleures intentions du monde font le choix du gain à court terme plutôt que de penser croissance à long terme et responsabilité.

« La Terre est maintenant notre seule actionnaire. »

En vérité, aucune des options existantes ne nous convenait. Nous avons donc créé la

nôtre.

Plutôt que de faire notre entrée en bourse nous avons décidé d’appliquer à la lettre notre mission d’entreprise. Plutôt que d’utiliser la Nature et en extraire des matériaux afin d’enrichir nos investisseurs, nous utiliserons la richesse créée par Patagonia pour protéger la source de toute cette richesse.

Voilà comment cela fonctionne :

100% de nos actions avec droit de vote sont transférées à un « Purpose Trust » afin de protéger les valeurs de notre société ;

100% de nos actions sans droit de vote sont transférées à des organisations non gouvernementales protégeant la Nature et combattant la crise environnementale. Les fonds seront transférés par Patagonia : tous les ans, la somme d’argent restante après avoir effectué les investissements nécessaires à la pérennité de notre entreprise sera distribuée sous forme de dividende et financera la lutte contre la crise environnementale.

Cela fait bientôt 50 ans que nous expérimentons autour de cette idée d’entreprise responsable et nous sommes loin d’avoir fini. Si nous avons le moindre espoir de voir une planète prospère – sans parler d’une entreprise – dans 50 ans, chacun d’entre nous devra prendre ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres.

Malgré les apparences, les ressources de notre planète ne sont pas infinies et il est clair que nous consommons davantage de ressources que la Terre ne peut en produire. Mais nous croyons en sa résilience et sommes convaincus de pouvoir la sauver si nous le décidons tous.