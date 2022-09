Infront devient l’agence marketing exclusive de France Judo

Cette semaine, la Fédération Française de Judo a officialisé la signature d’un contrat avec l’agence de marketing sportif Infront.

Dans le cadre de cet accord, Infront devient l’agence marketing exclusive de la fédération pour une durée de 3 ans.

Infront (Groupe Wanda Sports) aidera ainsi France Judo à commercialiser sa nouvelle offre de sponsoring sportif. « Depuis de nombreux mois nous avons élaboré de nouveaux projets structurants pour le judo français, de la Judo Pro League aux 1 000 DOJOS en passant par l’organisation de deux championnats d’Europe sur notre territoire. Aujourd’hui nous sommes prêts à présenter ces projets à des entreprises privées dont le soutien nous aidera à passer un nouveau cap ; une mission que nous confions avec beaucoup d’attente et d’enthousiasme à Infront France, dont le savoir-faire en la matière n’est plus à prouver. » explique Stéphane Nomis, Président de France Judo, dans un communiqué.

« Sur les kimonos de l’Equipe de France nous avons un espace de visibilité disponible sur la manche gauche »

Bien évidemment, France Judo et Infront s’appuieront également sur l’équipe de France emmené par Teddy Riner pour séduire de futurs partenaires.

« Sur les kimonos de l’Equipe de France nous avons un espace de visibilité disponible sur la manche gauche » nous détaille Pierre-Julien Thiebaut, Responsable Sponsoring de la fédération de judo. « Par ailleurs, lors des 2 prochains championnats d’Europe que nous organisons (par Equipes à Mulhouse en 2022 et individuels à Montpellier en 2023), nous commercialisons aussi un espace sur le dossard des kimonos portés par tous les pays participants. A date, France Judo a un partenaire majeur, le Crédit Agricole, et cherche donc un ou plusieurs autres partenaire du même niveau, qui pourront activer autour de l’Equipe de France, des compétitions internationales et nationales que nous organisons, mais aussi via des programmes solidaires comme l’Itinéraire des Champions et les 1 000 DOJOS. Nous avons également 2 fournisseurs officiels qui sont des équipementiers : adidas pour les kimonos et Le Coq Sportif pour le textile. A part la banque et les équipementiers, nous allons prospecter dans tous les secteurs d’activités, c’est justement le sens de notre association avec Infront qui a la force de frappe commerciale nécessaire pour prospecter de nombreux annonceurs ».

Pour cette rentrée 2022, la fédération qui revendique 470 000 licenciés a soigné sa communication avec une campagne mettant en scène le chef étoilé et ceinture noire Thierry Marx. L’occasion d’exposer la pratique du judo à un large public puisque l’intéressé à partagé le contenu sur ses réseaux sociaux en « bon influenceur » (360 000 abonnés sur Instagram).

« Avec pour horizon les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une dynamique sportive ultra positive tant chez les hommes que chez les femmes et un nombre de licenciés en croissance constante, France Judo est clairement un asset stratégique majeur de visibilité et de storytelling pour les marques. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de pouvoir contribuer au développement de ce sport majeur en France et remercions son Président Monsieur Stéphane Nomis pour sa confiance. » ajoute Jean-François Jeanne, Directeur Général d’Infront France.

