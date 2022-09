Activation – Les sponsors de Roger Federer réagissent à l’annonce de sa retraite

Hier, Roger Federer a annoncé prendre sa retraite de joueur de tennis professionnel. L’occasion pour ses principaux partenaires de saluer leur ambassadeur.

Comme pour l’annonce du suisse, c’est sur les réseaux sociaux que les sponsors de Federer ont principalement pris la parole.

En France, Rolex s’est également offert une double page dans le journal L’Equipe qui met le suisse à la Une avec le titre « God save The King ».

En parallèle, Rolex a également partagé une vidéo d’une minute « Thank You, Roger ».

De son côté, Wilson, son équipementier raquette, a fait dans l’originalité en répondant à la lettre de Roger publié sur ses réseaux sociaux en répondant par une autre lettre adressée au suisse.

Equipementier textile de Federer depuis 2018, Uniqlo a également pris la parole et salué son ambassadeur à travers une lettre partagée sur les réseaux sociaux. En 2017, la marque japonaise avait déjà rédigé une lettre pour remercier Novak Djokovic qui partait chez Lacoste.

De son côté, Netjets, compagnie aérienne (jets) a également salué la carrière du suisse en rappelant la palmarès du champion.

Mercedes-Benz met en avant l’héritage qui restera pour toujours.

Les machines à café Jura ont également mis en avant leur ambassadeur (depuis 16 ans) en se projetant dans le futur.

La banque Crédit-Suisse elle aussi vante l’attitude de Roger qui elle ne prendra pas sa retraite

Champions retire, their attitude doesn’t.

We have been a proud partner of @rogerfederer for over a decade and are looking forward to many more great years to come. Simply because #AttitudeNeverRetires pic.twitter.com/2tkdrDaQl9

— Credit Suisse (@CreditSuisse) September 16, 2022