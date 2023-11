Le « Virage Pinot » remporte le Grand Prix Stratégies du sport 2023, voici le palmarès complet

Hier, le média spécialisé Stratégies organisait le « Grand Prix Stratégies du sport et de l’esport 2023 » au Parc des Princes.

L’ évènement réunissant les professionnels de la communication et du marketing a décerné de nombreux prix venant récompenser des initiatives sur le digital, évènementiel, publicité…

Cette année, le Grand Prix a été attribué à l’opération « Virage Pinot » menée par R2 Agence digitale pour La Française des Jeux (ParionsSport), avec l’appui de la Fédération Française de la Lose (FFL).

DIGITAL

• Digital – Plateformes de marque

Bronze

Just Happiness pour Sport 2000 « E-mag Impulsion by Sport 2000 »

• Digital – Films

Argent

Bros Agency, Heaven et Zmirov pour Danone « Volvic x Antoine Dupont, le rituel »

Bronze

Tip & Shaft et Air Vide et Eau pour Macif « Candidates au large »

• Digital – Opérations sur les réseaux sociaux

Or et coup de cœur du jury

Fédération Française de Rugby « Social media @FranceRugby – #UnisPourUnRêve »

Bronze ex æquo

Havas Play pour Orange « RDV avec le XV »

Bronze ex æquo

beIN Sports France « Coupe du monde de la Fifa 2022, couverture sur les réseaux sociaux de beIN Sports France »

• Digital – Opérations réalisées avec ou utilisant l’IA

Bronze

Havas Play et Havas Paris pour Alpine « IA Checking »

• Digital – Écosystème digital

Or

Publicis Sport pour eToro « Le Cours du match »

Bronze

Lafourmi pour Allianz « Golden Seat Allianz »

OPÉRATIONS UTILISANT LA RÉALITÉ VIRTUELLE, LA RÉALITÉ AUGMENTÉE, LE MÉTAVERS

Or

GamersOrigin pour Société Générale « La Mêlée »

Bronze

Doors Sport pour Rugby Club Toulonnais « RCT Hous3 »

ÉVÉNEMENTIEL

• Événementiel – Événements

Or et Grand Prix

R2 Agence digitale pour La Française des Jeux « Virage Pinot »

Argent

Com’over et Clutch pour Puma « The Melo Faster Tour »

Bronze

Communauté urbaine de Dunkerque « Summer of Kite »

• Événementiel – Opérations événementielles

Argent

Lafourmi pour Puma « L’histoire s’écrit sous vos pieds »

Bronze

Verywell pour TéFéCé « #TéFéCé10KPass »

OPÉRATIONS DE RELATIONS PRESSE, RELATIONS PUBLICS, INFLUENCE

Bronze ex æquo

Com’over pour Automobile Club de l’Ouest « Le Centenaire des 24H du Mans : stratégie relations médias & influence »

Bronze ex æquo

Seven pour Justin Bridou « Justin Bridou x Vilebrequin : en pole position au GP Explorer 2 »

ENGAGEMENT CLIENT

Argent

Publicis Sport pour eToro « Le Cours du match »

Bronze

Havas Play pour ALL « Pitchside by ALL »

CAMPAGNES DE PUBLICITÉ

• Campagnes de publicité – Print

Or

Buzzman pour Waze « Le Détour de France »

• Campagnes de publicité – Audiovisuel

Or

Lafourmi pour Puma « Generation fearless »

Argent

We Are Young pour Adidas « This is new rugby »

Bronze ex æquo

W&Cie pour InVivo « La victoire, ça se cultive »

Bronze ex æquo

Publicis Conseil pour Renault « Renault x FFR – Réinventons la France »

• Campagnes de publicité – Plurimédia

Or

Publicis Conseil pour Renault « Renault – Roland-Garros »

Argent

Havas Paris pour KFC France « Kiss the Chicken »

BRAND CONTENT

Or ex æquo

Publicis Sport pour Axa « In safe hands »

Or ex æquo

Publicis Sport pour Axa « The Empty Seat »

DESIGN

Or ex æquo

W&Cie pour Paris 2024 – Cojop « La Victoire en face »

Or ex æquo

W&Cie pour Paris 2024 – Cojop « Plus qu’un pictogramme, un blason »

Bronze ex æquo

Leroy Tremblot pour Losc « Territoire de marque du Losc »

OPÉRATIONS SPÉCIALES

• Opérations spéciales – Sponsoring, partenariat, association de marques

Argent

Publicis Conseil pour Renault « Renault – Roland-Garros »

Bronze ex æquo

Isegoria et Atelier Julian Legendre pour V and B Monbana Mayenne « V and B Monbana Mayenne et le Team Maxime Sorel »

Bronze ex æquo

Havas Paris pour KFC France « Kiss the Chicken »

• Opérations spéciales – Opérations spéciales

Or

Publicis Sport pour Enedis « L’Appel à LED »

Argent

Verywell pour TéFéCé « Maillot Heard – La Voix de l’Occitanie »

Bronze

SPK pour Puma et RC Lens « À nos risques et terrils »

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION AUTOUR DE L’ESPORT

Argent

Wildlife Studios, 7C Com et Twenty pour Fédération Française de Tennis « Roland-Garros eSeries »

Bronze

Woman Up pour Aldi France « Place aux nouvelles gameuses »

COMMUNICATION RSE ET SPORT

Or

Matmut « Le Sport TRÈS collectif »

Bronze ex æquo

Publicis Sport pour Enedis « L’Appel à LED »

Bronze ex æquo

Havas Play et Havas Paris pour Alpine « IA Checking »