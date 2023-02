« The Fan Syndicate », le nouveau nom de la société qui regroupe les agences Lafourmi, Leroy Tremblot et Doors Sport

Hier, l’agence Lafourmi a annoncé la création d’une nouvelle entité regroupant ses différentes activités.

Après avoir rachetée l’agence de design Leroy Tremblot en 2017 et lancée l’agence Web3 « Doors Sport » avec le cabinet Doors 3, Lafourmi dévoile le nouveau nom de son groupe baptisé « The Fan Syndicate » et se revendique plus que jamais comme le premier groupe de communication indépendant dédié à l’industrie du sport.

« Nous faisons 25% de notre chiffres d’affaire à l’international, principalement avec Puma Global »

Avec un nom anglais, le groupe « The Fan Syndicate » ambitionne t-il un développement à l’international ? « Nous faisons 25% de notre chiffres d’affaire à l’international, principalement avec Puma Global. Il n’y a pas d’ouverture de bureaux à proprement parler en dehors de nos frontières, mais la volonté d’être à la fois un acteur incontournable dès lors qu’une marque internationale souhaite investir notre marché ET être identifié par des marques internationales de notre industrie pour communiquer à l’international » nous expliquent Céline Jobert et Thibaut Cornet, co-Présidents.

« Nous matérialisons aujourd’hui la puissance de notre proposition de valeur à travers la création d’un groupe qui adresse des solutions créatives à l’ensemble de leurs problématiques »

« Nous avons opté pour un nom de groupe militant. En effet, nous accompagnons toutes les marques qui comme nous veulent travailler la puissance du sport dans le respect absolu de ceux qui l’aiment, le suivent, le pratiquent et le font vivre » ajoutent les intéressés dans le communiqué.

Sur l’année 2022, The Fan Syndicate revendique un chiffre d’affaires de 11 millions d’euros à travers ses 3 agences qui regroupent 65 personnes. Les principaux clients sont Puma, la Fédération Française de Football, la Fédération Française de Rugby, Rolex, beIN SPORTS, Intersport, Crédit Agricole, Roland-Garros, l’Equipe, Alpine, Lacoste…

En fin d’année 2022 et en marge de la Coupe du Monde de football Qatar 2022, l’agence LaFourmi avait accompagné Puma sur l’ensemble du processus créatif de son spot publicitaire monde « Fearless ».

« Cette capacité à connecter les marques avec les fans, à les engager avec succès, c’est la force et l’ADN de nos agences depuis leur création. En lançant The Fan Syndicate, nous matérialisons aujourd’hui la puissance de notre proposition de valeur à travers la création d’un groupe qui adresse des solutions créatives à l’ensemble de leurs problématiques.. Un “all-in one sports creative partner ».

Alors que manque-t-il à The Fan Syndicate pour être un groupe encore plus complet ? « Nous concevons des opérations IRL, des opérations évènementielles mais nous ne les produisons pas. Une agence d’event pourrait donc faire du sens, ainsi qu’une offre de RP. » nous détaillent Céline Jobert et Thibaut Cornet.