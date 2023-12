6 maillots portés par Lionel Messi lors de la Coupe du Monde 2022 vendus 7,8 millions de dollars aux enchères !

Un acheteur s’est offert les maillots que Lionel Messi a porté lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar via la maison de vente aux enchères Sotheby’s.

Si l’heureux élu a souhaité garder l’anonymat, le montant du chèque qu’il a déboursé pour acquérir ces 6 maillots est aujourd’hui connu.

Pour 7,803 millions de dollars, les maillots portés par Messi lors de deux matchs de groupe, des 8e, des quarts, des demies et de la finale de la Coupe du Monde, que l’Argentine a remporté, lui sont revenus.

Une vente qui était programmée de longue date et qui devait être organisée directement sur la nouvelle plateforme AC Momento à l’origine.

Finalement, AC Momento a noué un partenariat avec Sotheby’s pour vendre aux enchères ces six maillots portés par Messi contre la France, la Croatie, les Pays-Bas, l’Australie, le Mexique et l’Arabie Saoudite. Une partie des recettes de la vente aux enchères sera reversée à l’hôpital pour enfants Sant Joan de Déu Barcelone via la Fondation Leo Messi pour aider les enfants souffrant de maladies rares.

En dessous de Jordan et Maradona

À 1,3 million de dollars le maillot en moyenne, le record du montant le plus élevé d’un maillot de sport appartient toujours à la légende Michael Jordan.

Pour 10,1 millions de dollars, il s’agit de la tunique que MJ portait pendant la finale NBA 1998, son dernier titre avec les Chicago Bulls.

Quoi qu’il en soit, l’acheteur s’est offert un bout de l’histoire du football avec des maillots portés par l’un des meilleurs joueurs de l’histoire dans la plus belle compétition du monde qu’il a, en plus, remporté pour la première fois.

