Le tennisman Jannik Sinner signe un partenariat avec la Formule 1

Cette semaine, la Formule 1 et le tennisman Jannik Sinner ont officialisé la signature d’un partenariat.

En tant que « Friend of F1 », l’italien participera à diverses activations pour promouvoir la discipline auprès de sa communauté. Sinner devrait notamment assister à quelques Grand Prix. Reste à savoir si son Fan Club des Carota Boys sera mis en scène dans les actions promotionnelles.

« En tant qu’italien, la F1 est dans mon sang, je ne peux pas être plus excité à l’idée de travailler non seulement avec le meilleur championnat du sport automobile, mais aussi avec la meilleure plateforme sportive du monde. Je suis honoré d’avoir cette opportunité et vraiment ravi d’être un ami de la F1. » explique Jannik Sinner.

Une opportunité également intéressante pour le joueur préféré des fans cette saison (ATP Awards 2023) de développer un peu plus sa notoriété grand public et son image de marque.

« Alors que nous continuons à grandir et à attirer de nouveaux publics, il est essentiel que nous continuions à travailler avec des personnes extérieures à notre sport pour continuer ce travail » explique Stefano Domenicali, PDG et président de la Formule 1. « Cette opportunité nous permettra d’utiliser les plateformes de Jannik et de rapprocher les mondes de la F1 et du tennis ».

Ces derniers jours, Jannik Sinner, ambassadeur Alfa Romeo (groupe Stellentis) a également réaffirmer sa passion pour le sport automobile et notamment de la marque Ferrari en visitant le siège à Maranello.

