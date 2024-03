Média – La 3e étape de Paris-Nice filmée par un drone

Hier, lors de la 3e étape de Paris-Nice, des drones ont offert plusieurs images impressionnantes de vitesse au cœur de l’action.

Le futur de la réalisation d’événements sportifs est là ! Ce mardi, pendant le contre-la-montre par équipe de Paris-Nice, des plans filmés par des drones ont permis aux spectateurs de vivre des images immersives en pleine course.

Des séquences qui donnent l’impression d’avoir la vision d’une petite abeille au milieu des coureurs, avec un effet de vitesse impressionnant.

« Un seul drone a été utilisé, sur 2 positions géographiques différentes » nous explique France Télévisions, diffuseur hôte de Paris-Nice et qui met en place les moyens de productions. « Les images étaient diffusées en direct sur France TV et les chaines reprenant le Signal International dans 190 pays ». Le réalisateur est Anthony Forestier, également réalisateur du Tour de France.

Une utilisation d’un drone pour la captation d’images en direct qui est une première pour une course cycliste ASO. Reste à savoir si cet engin volant sera utilisé cet été pour le Tour de France 2024. « C’est à l’étude » ajoute France TV.

La vidéo ci-dessus partagée sur le compte Twitter de Paris-Nice a généré 182 000 vues, un très bon score pour un post de la course cycliste.

Comme le rappel L’Équipe, l’Union cycliste internationale (UCI) autorise l’utilisation de drones depuis 2022. Mais depuis le début de l’année 2024, une règle oblige à tenir une distance de 50m entre les caméras volantes et les cyclistes ou spectateurs.

😍 On adore ces images ! 🚴🏻‍♂️ 😍 We just love this kind of footage! 🚴🏻‍♂️#ParisNice pic.twitter.com/01RZr3XJkb — Paris-Nice (@ParisNice) March 5, 2024

Comme quoi, pas encore besoin d’un casque de réalité virtuelle pour que le spectateur vive une expérience au cœur de l’action. On aimerait bien voire ce genre d’image pendant le Tour de France cet été.

Il y a quelques jours, c’est Red Bull qui a testé un drone ultra rapide (Dutch Drone Gods) capable de suivre et d’accélérer plus vite qu’une Formule 1. Et là aussi, le rendu visuel est pour le moins spectaculaire, à l’images des drones qui filment certaines courses de ski.

À lire aussi