adidas lance « la Fondation adidas »

Présentée hier par la marque allemande, la Fondation adidas a pour mission d’utiliser le « pouvoir unificateur du sport » pour obtenir des « transformations positives ».

Comme l’explique adidas, cette fondation est une initiative qui va consolider et amplifier l’engagement de la marque aux trois bandes à avoir un « impact significatif sur les communautés qu’elle sert ».

Ainsi, la Fondation adidas repose sur trois piliers : « People » (« peuple »), « Planet » (« planète ») et « Relief » (« soulagement »).

À partir de ces trois objectifs, différents programmes seront mis en place pour les atteindre.

Dans la catégorie « People », ils se concentreront sur la lutte contre la discrimination, le sport pour le développement et l’accès inclusif au sport pour tous.

Pour le pilier « Planet », deux programmes viendront mètre l’accent sur la préservation des espaces physiques du sport et la promotion de pratiques sportives durables. Enfin, deux programmes qui répondront aux besoins changeants des partenaires et aux communautés mondiales que la marque sert en période de catastrophe et de crise rentre dans la case « Relief ».

La marque précise également que la fondation fonctionnera « comme une entité indépendante dirigée par une équipe dédiée d’experts ». Les opérations débuteront ce mois-ci par un appel à propositions d’organisations voulant financer des « projets dédiés à la lutte contre la haine et la discrimination par le sport et l’activité physique ».

Basée en Allemagne, la Fondation adidas est une société à but non-lucratif qui collaborera avec des organisations du monde entier. Avec elle, adidas renforce un peu plus son engagement RSE.

À lire aussi