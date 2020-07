Mizuno lance une « concept shoe » provocante pour faire parler de sa nouvelle technologie MIZUNO Enerzy

Aujourd’hui, la marque japonaise Mizuno dévoile sa nouvelle technologie de retour d’énergie, MIZUNO Enerzy, pour ses chaussures de sport.

Selon la marque, « il a été prouvé que cette technologie est 293% plus souple que les semelles conventionnelles et que la restitution d’énergie est de 56% plus élevée. MIZUNO Enerzy a été développée avec pour mission d’améliorer la performance des sportifs, leur garantir un meilleur rendement de leur énergie, tout en offrant une sensation de confort plus importante. »

Une concept shoe « provocante » pour marquer les esprits

Pour illustrer de manière impactante le rebond et le retour d’énergie, l’équipementier a conçu une « Concept Shoe » noir et rouge/rose pleine de reliefs sur la semelle. Une sneakers, difficile à porter en temps normal, qui ne sera pas mise en vente, l’objectif étant ailleurs vous l’aurez compris. En France, la marque a notamment envoyé ce concept shoe à de nombreux médias et influenceurs « sport ».

Evidemment, le grand public pourra bénéficier de la nouvelle technologie Mizuno Enerzy sur certains modèles de chaussures conçues pour le running, le volley on encore le handball (voir plus bas).

En parallèle à la création de cette concept shoe, Mizuno a également réalisé deux vidéos courtes illustrant de manière très visuelle l’avantage procuré par la technologie Mizuno Energy.

Mizuno Wave Lightning Neo volleyball : 175€

Mizuno Wave Stealth Neo Handball : 150€