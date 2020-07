Nouveau ballon « Nike Flight » : À quoi ressembleront les versions Premier League et Série A ?

Le géant américain Nike a présenté cette semaine son nouveau ballon de football. Un design futuriste sur lequel la marque a travaillé pendant 8 ans dans un but précis, sa performance.

La nouvelle création du géant américain, le Nike Flight, s’attaque aux « mauvaises trajectoires » que peuvent prendre les ballons actuels. Cette nouvelle version sera utilisée notamment en Premier League et en Série A (voir plus bas). Les fédérations nationales pourraient selon toute vraisemblance utiliser également ce ballon, on pense à la FFF lors des matchs de la Coupe de France ou bien sur certains matchs amicaux des Bleus.

La technologie au service de la performance

L’équipementier tente de révolutionner le jeu en travaillant sur l’aérodynamisme du ballon. Ainsi, la technologie de l’AerowSculpt apporterait 30% de « vol plus pur » que ses prédécesseurs, explique la marque dans son communiqué.

Il aura fallu 8 ans d’étude au Nike Equipment Innovation Lab pour compléter les 3 étapes de la création de cet ovni : « Explore, Recreate, Innovate »

Lors de la phase Explore, le Lab s’est concentré sur les éléments rencontrés par le ballon lors de son activité. La phase Recreate a vu une jambe robotique répéter incessamment le même geste afin de mesurer les petites différences d’une très large variété de frappes différentes. La partie Innovate a vu se succéder 68 ballons différents. Pour tester ces prototypes, la marque a fait appel à plus de 800 joueurs professionnels.

Une inspiration venue du monde du golf ?

La nouvelle technologie proposée par Nike intervient après l’étude approfondie d’un élément dont la pénétration dans l’air est importante…la balle de golf. Kieran Ronan, Nike General Manager of Global Football Equipment explique : « Dans le Lab, nous sommes capable de détecter les petites différences de performance que la plupart des joueurs professionnels ne peuvent pas détecter. Mais quand ces petites différences sont améliorées 68 fois, le résultat est notable lors de son utilisation. »

Le nouveau ballon, composé de 4 panels, bénéficie de moins de coutures rigides que le ballon classique et ses 12 facettes. « Nous avons commencé avec une forme carré d’Aerotrack. Au fur et mesure des 68 intégrations, nous avons modifié la forme des rainures, ajouté des chevrons sculptés et exploré différentes caractéristiques afin de présenter un model géométrique qui permet une stabilité en vol plus importante pour le ballon. » confie Kieran Ronan.

Quelle version pour la Premier League et la Serie A ?

Bien que la version la plus épurée ait été présentée au grand public, le design du ballon devrait s’adapter aux différentes ligues et à leurs sponsors.

Selon le site Footy Headlines, les joueurs de Premier League devrait jouer avec un coloris rouge et noir sur leur version alors que les italiens auraient une version bleu et jaune.