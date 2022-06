Offre Alternance : Assistant Commercial – SportVision

ASSISTANT COMMERCIAL

Contrat : Alternance

Lieu : Cagnes-sur-Mer (Nice)

Service : Commercial

Début : Fin juin 2022 idéalement

Description du poste :

Au sein de notre bureau de Cagnes, vous participez à la conception et la mise en place de la stratégie commerciale via différentes missions (liste non exhaustive):

• Prospection commerciale téléphonique

• Recherche et ciblage d’annonceurs

• Prise de Rendez-vous

• Elaboration de propositions commerciales après briefing client

• Développement du réseau de prospection

• Mise à jour des données commerciales de l’agence

Qualifications :

PROFIL :

Alternance destinée aux étudiants de niveau Master 1/2 – profil commercial

Dynamique, sérieux, organisé, bon relationnel, doté d’un très fort sens commercial, vous êtes ce que l’on appelle un « Commercial Chasseur ». Vous êtes persévérant et persuasif, la prospection téléphonique ne vous fait pas peur.

Connaissances en marketing et CRM souhaitées. Vous maniez sans souci les outils digitaux et êtes au point sur les différents réseaux professionnels.

CONDITIONS :

Alternance d’1 an (sous convention avec l’école et l’OPCO)

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante : cro@sport-vision.fr