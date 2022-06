Offre Emploi : Concepteur / Planneur – Com’Over

FICHE DE POSTE – COM’OVER CONCEPTEUR/PLANNEUR (H/F)

Présentation Com’Over

Créée en 2011, Com’Over est une agence de communication 360 spécialisée sur les territoires passionnels & engageants. Parmi eux, le sport, l’esport, le lifestyle, l’entertainment, le sociétal, l’art de vivre, le food & beverage, la mode, la musique & la tech. Autant de territoires qui permettent aux acteurs de se connecter efficacement à leurs cibles & renforcer la préférence de marque.

Fort de 10 ans d’expérience, Com’Over collabore avec des marques (Mastercard, BNP, Gerflor, Oppo, Puma, New Era, Beats, Moët Hennessy Diageo, Bacardi Martini, AT&T, etc.), des détenteurs de droits (NBA, Ligue National de Basket, Fédération Française de Foot Américain, Fédération Française de Handball, Fédération Française d’Equitation, etc.), des médias (RMC, My Little Paris, La Sueur, TrashTalk, OneFootball, Fédération Française de la Loose, Views, Check, etc.), des talents (Philippe Lucas, Justine Hénin, Cléopâtre Darleux, Andrew Albicy, Diandra Tchatchouang, etc.) & des acteurs publics (Villes de Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Toulouse, etc.) pour travailler leur stratégie de communication, au service de leur plateforme.

Constituée d’experts, les équipes de Com’Over accompagnent ces acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de communication : du conseil stratégique à la mise en place opérationnelle des dispositifs (Relations Médias & Influence, Event & Expérience, Brand Content, Endorsement & Egérie, Partenariats Médias, Marketing Digital & Social Media, Création & Identité Visuelle, Merchandising & Licensing).

Désormais composée de 35 collaborateurs, l’agence est basée à Paris, Lyon, Annecy & Nice.

Poste

Dans le cadre du développement de l’agence, nous recherchons un(e) Concepteur/Planneur (H/F), au sein de l’équipe commerciale (4 personnes) en charge du new business de l’agence. Sous la responsabilité d’un Strategic & Partnerships Manager, il/elle sera garant des missions suivantes :

– Être en charge de l’écriture des présentations en réponse aux briefs entrants & appels d’offres sur l’ensemble des métiers & des territoires de l’agence :

o Analyse du contexte / Compréhension de la problématique / Benchmark.

o Développement de concept créatif.

o Conception / Rédaction de la recommandation.

o Storytelling / Design des présentations.

– Monter & piloter les équipes parties-prenantes du projet :

o Prise de contact avec les experts internes (Event / Relations Médias & Influence / Brand Content, Sport, etc.).

o Réunions de brainstorming.

o Pilotage & suivi jusqu’au rendu final.

– Assurer le rendu, allant de la note d’intentions au dossier complet :

o Gestion de l’ensemble des retravails, si évolution de l’orientation stratégique du dossier.

– Développer le marketing de l’offre & les présentations thématiques de l’agence.

– Présenter & pitcher les dossiers réalisés en rendez-vous client.

– Transmettre les dispositifs vendus aux équipes terrains.

– Gérer & mettre à jour les outils de l’équipe stratégie de l’agence.

Profil

De formation bac+4/bac+5, vous bénéficiez d’une première expérience réussie en agence, en régie ou chez l’annonceur. Vous avez une bonne connaissance des univers du marketing sportif, de l’influence & de l’entertainment. Vous maîtrisez les enjeux liés à la stratégie de communication des marques. Vous avez une capacité rédactionnelle, conceptuelle (dispositifs/storytelling) & de mise en forme. Vous maîtrisez le Pack Office, et particulièrement PowerPoint. Vous êtes agile, créatif, rigoureux & autonome et vous excellez dans la gestion de projets avec un fort esprit d’initiative.

Localisation

Paris 3ème.

Contrat

CDI.

Démarrage

Dès que possible.

Rémunération

Rémunération fixe + variable à définir. Prise en charge à 50% du Pass Navigo &. Tickets restaurants / Mutuelle entreprise financée à 100%.

Contact

louis.napoly@com-over.com