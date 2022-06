Quelle alimentation favoriser quand on fait de la musculation ?

La pratique de la musculation a pour but d’augmenter la masse musculaire. Mais pour cela, il est important de consommer un certain nombre de calories par jour. C’est pourquoi il est essentiel de suivre un programme alimentaire équilibré et bien précis pour y parvenir. Focus sur ce point.

Musculation : favorisez un régime alimentaire efficace

Il existe de nombreuses méthodes pour prendre du muscle. Mais, la plupart d’entre elles sont inefficaces et ne permettent pas d’obtenir des résultats significatifs ou durables. Pour prendre du muscle tout en pratiquant la musculation, il est indispensable de suivre un régime alimentaire adapté.

Ce régime alimentaire doit être bien équilibré et doit contenir suffisamment de protéines, de glucides et de lipides. Il doit également être calibré en fonction de l’âge et de la taille de la personne concernée. En général, il n’est pas facile de suivre un programme alimentaire sans consommer des produits de musculation tels que de la whey protéine, des oméga-3 en gélules, des BCAA et plus encore.

Un régime alimentaire adapté pour prendre du muscle

Ainsi, il est essentiel de suivre un programme alimentaire bien précis pour se muscler le corps. Ce dernier doit être suffisamment équilibré et doit répondre aux besoins nutritionnels de la personne qui s’y soumet.

Pour prendre du muscle, le programme alimentaire doit comprendre au moins 1,5 gramme de protéines par kilo de poids corporel par jour. Il doit également contenir suffisamment de glucides et de lipides.

Les glucides permettent de fournir l’énergie nécessaire pour vos séances de musculation et ainsi de favoriser un travail musculaire optimal. Les lipides, quant à eux, permettent d’apporter des acides gras essentiels et d’améliorer la synthèse protéinique.

La consommation quotidienne de glucides doit se situer autour de 3 grammes par kilo de poids corporel. Il est également important de consommer au moins 1 gramme de lipides par kilogramme.

Le régime alimentaire à suivre pour prendre du muscle doit, en outre, être adapté à l’âge et à la taille de la personne. Par exemple, un adolescent qui cherche à prendre du muscle ne doit pas suivre le même programme alimentaire qu’un adulte.

Compléments alimentaires pour prendre du muscle

Ne négligeons pas le fait que les compléments alimentaires peuvent aider à muscler son corps. En effet, il y a plusieurs types de compléments alimentaires qui peuvent fournir un apport en nutriments assez élevé pour permettre la prise de muscle.

Whey protéine :

La whey est un complément alimentaire très populaire qui est très efficace pour la prise de muscle. La whey est une protéine faite généralement à base de produits laitiers. Sous forme de poudre aux divers goûts et arômes, sa concentration en protéine peut être très élevée, atteignant parfois les 90 % et plus. À prendre en complément à des viandes, des œufs et tout ce qui comporte des protéines, elle contribue à accroître la masse musculaire.

Synthèse protéinique :

Il existe des suppléments de protéines qui peuvent aider à la digestion et à la synthèse des protéines dans le corps. Les suppléments contenant des peptides peuvent aider à augmenter la masse musculaire, tout comme les suppléments contenant des BCAA.

Glucides en complément alimentaire :

Les suppléments de glucides peuvent également aider à fournir le carburant nécessaire pour les exercices de musculation. En effet, il est très important de fournir un apport élevé en glucides lorsque l’on fait du sport. Par exemple, la maltodextrine est très efficace pour fournir l’énergie nécessaire aux muscles lors des exercices.

Hydrate de carbone pour perdre du poids :

Il y a aussi des compléments d’hydrates de carbone complexes qui peuvent faciliter la perte de poids. Vous pouvez prendre ces suppléments pendant vos séances de musculation pour faciliter la perte de graisse. Ils fournissent également le carburant nécessaire aux muscles lors des séances d’entraînement.

Caféine en poudre :

La caféine est un aliment très populaire qui facilite la prise de muscle et le gain d’énergie. En effet, les compléments alimentaires à base de caféine sont immanquablement un excellent stimulant pour l’entraînement physique.

Acide glutamique :

Il y a aussi des suppléments d’acide glutamique qui peuvent aider à la synthèse des protéines et à la construction de la masse musculaire. L’acide glutamique est le neurotransmetteur responsable de l’état d’excitation et de la libération de testostérone.

Les aliments à éviter quand on fait de la musculation

Certains aliments peuvent être très néfastes pour la prise de muscle. Il est donc important de veiller à ce que votre alimentation soit saine et équilibrée. Vous devrez consommer des produits qui contiennent beaucoup de protéines, de bons glucides et de bons lipides, ainsi que des hydrates de carbone complexes. Il est aussi important de boire suffisamment d’eau.

D’autre part, évitez à tout prix les aliments qui peuvent avoir un effet négatif sur la masse musculaire. Par exemple, les graisses saturées et les aliments très riches en calories sont à proscrire pour ceux qui pratiquent la musculation. Autrement dit, il est important d’éviter de consommer des aliments trop riches en graisses, des aliments très sucrés, des aliments frits et surtout des boissons sucrées.

Enfin, le repos est une condition essentielle à la prise de masse musculaire. Dormir entre 7 et 8 heures par nuit est idéal pour la bonne reconstruction de la masse musculaire, car cela permet au corps de se réparer des dommages causés par l’exercice physique.