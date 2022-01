Offre Alternance : Chargé de Communication – Padel Business League

Le padel est un nouveau sport de raquettes mélangeant des éléments de tennis et de squash qui se joue uniquement en double. On y joue à l’intérieur comme à l’extérieur, sur un terrain de 200m² en gazon synthétique entouré de parois vitrées et de grillage. Les balles sont similaires aux balles de tennis, avec moins de pression. La raquette est compacte, sans cordage mais comporte des trous au niveau du tamis.

Très populaire en Espagne, le padel poursuit son développement fulgurant en France à travers la Fédération Française de Tennis qui l’a intégré dans ses statuts en 2014.

La Padel Business League est le premier championnat de padel national dédié aux entreprises. La 1ère édition a débuté en novembre 2021, avec plus de 100 entreprises participantes réparties dans 15 clubs partenaires dans toute la France. Nous recherchons un Chargé de Communication en alternance pour nous accompagner dans le développement l’édition n°2 qui va débuter en Mai 2022.

Basé dans les Alpes-Maritimes ou en télétravail, et rattaché au directeur général, vous endosserez les responsabilités suivantes avec un démarrage dès que possible:

• Réalisation des contenus visuels (montage photos & vidéos) pour réseaux sociaux et autres supports de communication : flyers, brochures, rolls-up…

• Community management : élaboration du plan communication sur nos différents réseaux sociaux, posts quotidiens, animation du réseau d’entreprises Padel Business Club

• Mise à jour du site internet

• Rédaction et envoi d’une newsletter bi-mensuelle

• Rédaction d’articles pour nos partenaires médias

• Assister la mise en place de campagnes de communication digitales : réseaux sociaux, Adwords

• Couverture réseaux sociaux des évènements (soirées, Masters…)

Votre profil :

Bac+2 minimum dans le domaine de la Communication

• Indispensable : Le candidat aura des compétences et affinités particulières pour la création graphique et le montage vidéo : maîtrise de Canva, Photoshop, InDesign, Première Pro ou logiciels similaires

• La maîtrise du CMS WordPress est un plus

• Créatif et force de proposition, très bonne expression écrite

Candidatures par mail : mike@twentybyten.com